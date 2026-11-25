Charvátová vyhlíží start zimy: Sníh ze zásobníků a obávané MS. Co řekla k Davidové?
Kdyby si mohla vybrat, startovala by sezonu v Östersundu a estonskému Otepää, kde se v únoru pojede mistrovství světa, by se nejraději vyhnula. Místo toho čekají Lucii Charvátovou méně oblíbené tratě i nevyzpytatelný estonský vítr. Oporou jí zůstává vydařený přípravný blok, nadšení z domácího závodu a dobré zprávy o návratu týmové kolegyně.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Loni prožila svou druhou nejlepší sezonu v kariéře, když se v celkovém hodnocení vměstnala do elitní třicítky. Na povedený rok teď chce třiatřicetiletá Lucie Charvátová navázat jako nejzkušenější členka českého výběru – čeká ji totiž už dvanáctá zima mezi světovou elitou.
Nyní se připravuje na start sezony v Kontiolahti, který je na programu od 26. do 29. listopadu. Na úvodní závody ve finském středisku se však netěší. „Mrzí mě, že nezačínáme v Östersundu, protože Kontiolahti je moje méně oblíbené, obzvlášť na podzim. Je tam docela těžký kopec, podmínky nebývají úplně dobré, je tma a fouká,“ popisuje.
Finská sněhová záchrana
Poslední tři týdny strávila v jiném finském středisku, Vuokatti, kde absolvovala tvrdou přípravu. Tato severská země se stala klíčovou základnou především kvůli zásobám sněhu. „Jezdíme tam poslední tři roky, sněžný depozit je tam jeden z největších na světě. Pravidelně dováželi sníh. Podmínky na lyžování v listopadu vlivem globálního oteplování nejsou takové, jaké si před třinácti lety třeba pamatuji. Tehdy prostě napadl přírodní sníh a bylo možné lyžovat kdekoliv,“ vzpomíná.
Na tamních trénincích potkala i Markétu Davidovou, která se k týmu připojí teprve v lednu. „Z mého pohledu je na tom velmi dobře. Myslím si, že by mohla z fleku závodit hned, ale přece jen tam je asi tréninkové manko, které je lepší dotrénovat a vrátit se opravdu v plné síle. Nemám ale pochyb o tom, že to zvládne,“ věří parťačce.
Šampionát za trest
Aby nebylo trápení málo, kromě začátku sezony v neoblíbeném Kontiolahti se navíc mistrovství světa odehraje v Otepää. Estonská destinace není typickou zastávkou pro biatlon a nedělá radost ani Charvátové. „Bojím se, že to letos musím prostě nějak proklepat a přežít, protože jestli se opravdu někam netěším, tak je to do Otepää. Mám na něj neblahou vzpomínku z mistrovství Evropy 2015,“ přiznává. Tehdy skončila na 29. místě.
Světlem na konci tunelu jsou pro ni dvě zastávky – Hochfilzen, byť se tam letos kvůli dřívějšímu termínu obává nedostatku sněhu, a Nové Město na Moravě. „Na Hochfilzen se velmi těším, ale jsem zvědavá. A Nové Město, to je klasický svátek biatlonu,“ uzavírá.