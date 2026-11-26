Pozor na nové pravidlo! Biatlonisty trápí jiné pořádky na střelnici, Charvátová už pykala
Mezinárodní biatlonová unie zpřísnila pravidlo pro manipulaci se zbraní, kterou lze nyní sundat i nasadit výhradně přímo na střelecké podložce.
Lucie Charvátová již na novinku doplatila diskvalifikací v Mnichově a Michal Krčmář s Vítězslavem Hornigem ji kritizují za potlačení kreativity i rychlosti střelby.
Nové pravidlo ale brání například šéf českého svazu Jiří Hamza. Ten věří, že změna může Čechům paradoxně pomoci.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
V minulosti už se to stalo několikrát. Mezinárodní biatlonová unie změnila pravidla, na což si týmy musely dost zvykat. Tím nejzásadnějším v posledních letech byl například přechod na bezfluorové vosky, který změnil i režim před závody. Teď je tady další nová regule, kvůli které museli biatlonisté předělávat své třeba i desítky let zažité zvyky. Některé hvězdy kvůli změně při sundávání a nasazování zbraně dokonce vyjádřily obavy z protežování silných reprezentací. Co na tuto novinku před prvním Světovým pohárem sezony říkají Češi?
Znáte to určitě sami. Některé věci, které jste se kdysi naučili, už dnes děláte naprosto automaticky, bez přemýšlení. A je pak značný problém, když je máte začít dělat jinak. Přesně to se letos děje biatlonistkám a biatlonistům. Mezinárodní unie na začátku léta rozhodla o změně pravidla týkajícího se manipulace se zbraní na střelnici. Jejím důvodem má být zvýšení bezpečnosti.
Co přesně určuje nové pravidlo?
O co konkrétně jde? Jistě si vybavujete, když v minulosti sportovci přijížděli na střelnici, blížili se k podložkám, hole už drželi v jedné ruce a tu druhou už pomalu vyndávali z popruhu, aby pak mohli co nejrychleji uchopit malorážku a začít střílet. To už teď nebude možné.
Nové pravidlo totiž říká, že proces sundávání zbraně může sportovec zahájit až ve chvíli, kdy stojí nebo klečí na podložce. Stejně tak ji nesmí opustit, dokud nemá zbraň na ramenou a obě ruce řádně v popruzích.
Pokud tomu tak není, musí biatlonista okamžitě zastavit a vše napravit. Jinak bude diskvalifikován.
Poprvé byla tato novinka uplatňována na takzvaném otvíráku sezony, na One Loop Festivalu v Mnichově. A právě na základě něj vyjádřil svou obavu Švéd Martin Ponsiluoma. Podle něj by velké federace mohly být zvýhodňovány tím, že u jejich závodníků budou rozhodčí přivírat oči.
„Viděli jsme to v Mnichově, kde byl Johan-Olav Botn pouze napomenut. Bylo to proto, že je jedním z nejlepších norských lyžařů? Musí tady platit stejný metr na všechny,“ upozornil Ponsiluoma.
Charvátová už zažila diskvalifikaci
Právě s dvojím metrem má své zkušenosti ze zmiňované akce Lucie Charvátová. Ta totiž byla za porušení nového pravidla ze soutěže diskvalifikována.
„Já už s tím mám neblahou zkušenost a bojím se, že něco takového se může klidně zopakovat. Když to děláte celý život, je těžké se tyhle nešvary odnaučit během jednoho léta, zvlášť když do toho zapojíte váš maximální tep, mozek už na to nezvládne tak myslet. Ale chápu, je to nové pravidlo a musím se to naučit zvládat, protože jednou už se mi to vymstilo,“ komentovala to Charvátová před odletem na úvodní Světový pohár v Kontiolahti.
„Říkali jsme si, že asi budu potřebovat před střelnicí někoho ze servisu nebo z trenérů, kdo to na mě ještě zařve velmi horlivě, ať na to nezapomenu. Stačí jedno slovo: ruka, řemeny, prostě aby si to hlava připomněla,“ dodala zkušená česká závodnice.
Už to mám zažité
Tereza Voborníková, stejně jako všichni ostatní, nové pravidlo přijala jako fakt. „Věnovala jsem tomu veškeré své úsilí během přípravy, abych se to odnaučila, a doufám, že tady bude platit, že štěstí přeje připraveným, protože jsem tomu věnovala hodně. Doufám, že už to mám zažité jako automatismus, a doufám, že už se té chyby nedopustím, protože se bude tvrdě trestat. Snad budou ale ze začátku ještě trochu shovívaví, když se někdo proviní.“
Čeští reprezentanti se shodují, že pravidlo je pro všechny stejné. Současně na něj ale mohou mít svůj názor. Jako třeba Vítězslav Hornig.
„Osobní názor na to je asi trošku jiná písnička. Protože já osobně jsem nezaznamenal, že by při sundávání zbraně došlo v minulosti k nějakému bezpečnostnímu ohrožení. Jde to proti sportu, proti soutěživosti sportovců, kdy se dokázaly najít různé inovace, jak zrychlit střelbu. Myslím, že i pro diváky bylo atraktivní, když Martin Uldal dokázal střílet za 12 sekund. To podle mě už se změnou tohoto pravidla nebude úplně možné,“ připomněl nejlepší český muž minulé sezony.
Trochu socialistické pravidlo, shodují se Češi
A co na to říká ten nejzkušenější, který vstupuje do své již patnácté sezony v SP?
„Mně se líbil komentář Jonáše Marečka, že je to takové trošku socialistické pravidlo. Souhlasím i s Víťou. Zabíjí to kreativitu sportovců, posouvání tohoto sportu dopředu. Na prvním tréninku jsem si vyzkoušel, jak to budu dělat nově, pár tréninků jsem musel nad tím přemýšlet, od srpna už jsem s tím víceméně neměl problém,“ prohlásil Michal Krčmář.
Současně se ale přidal k obavám Charvátové. „Pro mě je jednoduché, že přijíždím na podložku a na zbraň sahám, až když pouštím hole. Takže tam už nemám šanci si to vyvlíknout dřív. Jedině jak říkala Lucka, když by přišel nějaký stav velké únavy, tak máte zaryté, protože nějakou tu sezonu už jezdím, tu starou manipulaci. Tam by mohl přijít nějaký kolaps, to se asi může stát každému. Ale uvidíme, jestli se to stane. Doufám ale, že ne našemu týmu,“ řekl biatlonista s přezdívkou Bimbo.
Šéf svazu: Může nám to pomoct
Asi jediný, kdo se na novou reguli snaží dívat pozitivně, je prezident Českého biatlonového svazu. „To ‚socialistické pravidlo‘, vzhledem k tomu, že nejsme nejrychlejší střelci, by nám mohlo paradoxně pomoct,“ pronesl Jiří Hamza.
Druhou novinkou sezony je nasazování do závodů s hromadným startem. V minulosti mělo jistotu startu prvních 25 mužů a žen pořadí SP, teď to bude dvacítka. Zbylých deset bude doplněno na základě výsledků individuálních závodů daného dílu SP.
Článek 8.5.4 pravidel - Sundání a nasazení pušky na rameno
Sportovci musí mít popruh na pušku zcela nasazený na obou ramenech a obě paže zcela uvnitř tohoto popruhu při přibližování se ke střelecké podložce i při jejím opouštění. Proces sundání pušky lze zahájit teprve poté, co sportovec dorazí na střeleckou podložku.
Sportovci mohou pokračovat v lyžování teprve poté, co byla puška bezpečně vrácena do předepsané přenosové polohy v souladu s článkem 7.1.2.
Sportovec, který omylem opustí střeleckou rohož bez správného nasazení popruhu na pušku, musí okamžitě zastavit a situaci napravit, než bude pokračovat, aniž by bránil nebo ohrožoval ostatní sportovce.