Biatlon ONLINE: Začíná nová sezona! Pět Čechů na startu vytrvalostního závodu
Biatlonoví fanoušci se po osmiměsíční pauze zase dočkali, ve finském Kontiolahti dnes startuje nová sezona Světového poháru. Program otevírá vytrvalostní závod mužů na 20 kilometrů. Na startu je pět českých reprezentantů v čele s Michalem Krčmářem a Vítězslav Hornigem. Dosáhnou v úvodu nového ročníku na dobrý výsledek? ONLINE přenos ze závodu sledujte od 16.15 na iSportu. Program SP v Kontiolahti ZDE >>>
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Startovní čísla českých biatlonistů:
- 13 Jonáš Mareček
- 18 Michal Krčmář
- 36 Vítězslav Hornig
- 49 Tomáš Mikyska
- 82 Mikuláš Karlík