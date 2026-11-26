Five down aneb jak nový trenér Šlesingr motivoval svěřence v tréninku počítačovou hrou
Trénink během letní přípravy bývá mnohdy úmorná dřina. A tak si nový střelecký trenér českých mužů Michal Šlesingr řekl: Proč to trochu nezpříjemnit a nedodat extra motivaci? A vznikla hra s biatlonovým názvem Five down, která vyžaduje strategické myšlení, ale především úspěšnou střelbu v trénincích a nyní také v závodech. O co konkrétně jde?
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Nástup Michala Šlesingra jakožto nového trenéra k mužskému A-týmu byl překvapením i pro mnohé české reprezentanty. Ale rychle si zvykli. Jednak proto, že pro spoustu z nich byl vzorem jako závodník. Ale také proto, že přišel na způsob, jak díky přirozené chlapecké hravosti ještě víc motivovat nové svěřence k tomu, aby si dali pořádně záležet na střelbě.
„Boušek naprogramoval aplikaci, kde za trénink, podle toho, jak střílíme, jakou máme úspěšnost, získáváme zkušenostní body, které se pak dají použít do té hry. Na mapě mezi sebou bojujeme s vojáky a zabíráme okrsky. Za zkušenostní body si můžeme koupit vojáky navíc. Je to i taková taktická bitva, která se dvakrát za den aktualizuje, takže to nestojí moc času, je to spíš takové zpříjemnění dne a hecovačka,“ přibližuje novinku Michal Krčmář, který Šlesingra zažil ještě i jako závodníka.
Souboj se sebou samým
Už tehdy se nový kouč věnoval trochu IT. Jeho současná novinka započítává biatlonistům z každého tréninku posledních sto položek vleže a sto vestoje, a na základě úspěšnosti a také rychlosti přidělí patřičné body. „A když trénink střílíte v průměru líp, než položky v tom předchozím, dává to ještě nějaké body navíc, to samé s časem,“ říká Krčmář.
Systém posouvá každého individuálně, ne až tolik na základě konkurence. „Každý z nás se totiž neporovnává s nějakým středem, ale sám se sebou. Není to o tom, že by každý musel střílet 100 procent. Ale člověk, který střílí 80, a pak najednou 90, je na tom stejně jako ten, co střílí 95,“ vysvětluje nejzkušenější český reprezentant. Šlesingr dlouho hledal algoritmus, který by vše dobře počítal. „A myslím, že se mu to povedlo. Je to zpestření a je to zase o něco zábavnější,“ chválí Krčmář.
Dvě soutěže v jedné
Hra spojuje strategii s výsledky střelby. Jde tedy o jakési dvě soutěže v jedné. „Máme i žebříček zkušenostních bodů, takže se vidí, kdo byl na daném soustředění nejlepší. I to se dá sledovat a posouvat. Je to dobrý,“ prozrazuje „Bimbo“. Podle reakcí tato hra vtáhla všechny české biatlonisty. „Někdo to bere jako větší stresový faktor, že každý trénink musí jít na max, což za mě ale není špatně,“ doplňuje Krčmář a Hornig přidává: „Je to motivace střílet dobře. Jen se ještě nikomu nepodařilo přijít na to, podle čeho to Boušek vypočítává.“
Komu jde hra nejlépe? Nabízel by se Tomáš Mikyska, který je známý tím, že ve volném čase i na závodech hraje počítačové hry. „Ve Vuokatti myslím, že na tom byl nejlíp Tomáš Mikyska, já jsem byl druhý. U té hry dost záleží, jestli to území máte blízko někoho, jestli se pustíte do bitvy s někým brzo nebo později. Samotná hra ve výsledku není úplně o tom, jestli jste dobře střílel. To vám pak zaručí spíš taktika. Jsou to dvě věci, které jsou tak pospolité,“ vypráví Krčmář.
Podle Horniga, kterému se ve Vuokatti také dařilo, byl zase na soustředění v Ramsau nejlepší Petr Hák. Nepůjde však jen o motivační záležitost do tréninku, pokračovat by v této hře měli čeští muži i během závodní sezony. Budou tak mít ještě větší důvod probojovat se do co nejvíce závodů.