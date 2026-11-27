Biatlon ONLINE: Program pokračuje vytrvalostním závodem žen, na startu je pět Češek
Po osmi měsících se ve čtvrtek znovu rozjela biatlonová sezona. Světový pohár odstartoval vytrvalostním závodem mužů, na který dnes navážou ženy. Do akce jde pět Češek včetně Terezy Voborníkové či Lucie Charvátové. Jak si české biatlonistky povedou? ONLINE přenos ze závodu, který startuje v 16.15, sledujte na iSportu. Program SP v Kontiolahti ZDE >>>
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