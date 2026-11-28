Biatlon ONLINE: Voborníková s Mikyskou jedou smíšenou štafetu jednotlivců
Světový pohár v biatlonu ve finském Kontiolahti pokračuje po dvou vytrvalostních závodech prvními štafetovými kláními nové sezony. Nejprve se na trať vydají smíšené štafety jednotlivců, takzvané single mixy, jejichž start je naplánován na 13:10. Česko budou se startovním číslem osm reprezentovat Tereza Voborníková a Tomáš Mikyska. ONLINE přenos sledujte na iSportu Program SP v Kontiolahti ZDE >>>
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.