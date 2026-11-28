Biatlon ONLINE: v Kontiolahti se jede štafeta mužů a žen, jak si povede český tým?
Po závodě smíšených štafet jednotlivců ve finském Kontiolahti se jede druhý týmový závod letošní sezony Světového poháru biatlonu, kterým bude klasická smíšená štafeta mužů a žen. Na startu se představí celkem 23 reprezentačních výběrů. Česká reprezentace vyrazí do závodu se startovním číslem pět. První úsek obstará Jessica Jislová, po které převezme štafetu Lucie Charvátová. Na třetím úseku se představí Vítězslav Hornig a finišmanem českého kvarteta bude zkušený Michal Krčmář. Startuje se v 15:15 a ONLINE přeno sledujte na iSportu. Program SP v Kontiolahti ZDE >>>
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