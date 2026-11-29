Bývalý kouč Soukalové na Slovensku narazil na špatné vztahy. Nevydrží tady, varuje legenda
Vychoval mnohé české hvězdy, na tuto sezonu se ale přesunul k našim východním sousedům, kde se stal trenérem mužského A-týmu. Jindřich Šikola přesto v prvních měsících svého působení narazil na jeden problém. Tím jsou vztahy uvnitř slovenského biatlonu. Bývalá úspěšná reprezentantka Martina Halinárová tak tvrdí, že český trenér na Slovensku čtyři roky, na které má smlouvu, nevydrží.
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Po minulé sezoně došlo na českých trenérských pozicích v biatlonu k mnohým škatulatům. Mezi ně patřilo také to, že se na Slovensko přesunul Jindřich Šikola, kontroverzní český kouč. Ten se může pyšnit tím, že jeho tréninkem prošla řada ženských hvězd od Veroniky Vítkové, Gabriely Soukalové přes Markétu Davidovou až třeba po potenciální sběratelku úspěchů Ilonu Plecháčovou. Velkou kritiku svých tréninkových metod a chování vůči svěřenkyni však před několika lety schytal v knize Soukalové.
Špatné mezilidské vztahy
Teď si na Slovensku sám postěžoval na vztahy v tamním biatlonovém prostředí. Tam se domluvil na působení u mužského týmu po dobu následujícího olympijského cyklu, tedy čtyř let. K dispozici má, po ukončení kariér hned několika stálic, mladý kádr. Ještě před startem Světového poháru v Kontiolahti si ale pro slovenský Denník Šport posteskl nad mezilidskými vztahy.
„Vnímám, co se děje okolo. I když mi do toho nic není. Nechci porovnávat s českým biatlonem, ale takoví sportovci a trenéři by v něm nepůsobili,“ prohlásil Šikola.
Minimálně zvláštní mu přijde situace, kdy slovenský tým rozhodně nemá tolik sportovců, ale ti trénují v mnoha různých skupinách a netáhnou tak za jeden provaz. „Jakékoliv roztříštění, ať jde o muže či ženy, nevede k úspěchu,“ řekl.
Podle bývalé reprezentantky Šikola u týmu nevydrží
Jeho prohlášení ocenila bývalá úspěšná slovenská biatlonová reprezentantka Martina Holinárová-Jašicová. „Už jsem se vyjádřila na Facebooku, že konečně někdo pojmenoval věci tak, jak jsou. Protože ten alibismus, který je v našem sportu a co se všechno celkově schovává, to podle mě dobrou úrodu rozhodně nepřináší. Jsem jen ráda, že jim otevřel oči, protože to vidí a není jen tak někdo. Je to stará škola a nikdo o něm nemůže říct, že by nebyl odborník, s ohledem na české výsledky,“ prohlásila majitelka dvou výher v SP pro web šport24.sk.
Holinárová je navíc přesvědčená, že Šikola po celé období, na které má podepsanou smlouvu, nevydrží. „Sem kdyby přišel Björndalen, tak mu budou tleskat, že přišel zadarmo, ale po dvou měsících mu řeknou: Počkej, můj zlatý, ty tu nebudeš dělat změny, budeš dělat to, co ti povíme. Takže proto si myslím, že nevydrží.“