Biatlon ONLINE: V Kontiolahti na závěr přijdou na řadu sprinty. Zazáří Voborníková?
Světový pohár v biatlonu 2026/2027 pokračuje v neděli 29. listopadu ve finském Kontiolahti závěrečným dnem úvodního podniku. Na programu jsou sprinty mužů a žen. České barvy budou v mužském sprintu hájit Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Tomáš Mikyska a Jonáš Mareček. V ženském závodě se představí Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Kateřina Pavlů a Lucie Jandurová. Program SP v Kontiolahti ZDE >>>
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