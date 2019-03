Zagitovová má první světový titul, Březinová skončila dvacátá | iSport.cz

Šestnáctiletá Zagitovová nechala zapomenout na selhání ve volných jízdách na loňském MS i letošním evropském šampionátu. Tentokrát byla suverénní, získala výrazně kladné známky za provedení všech skoků a jasně triumfovala. Je to její první medaile z MS, loni skončila pátá.

V tak mladém věku měla ve sbírce olympijské i světové zlato naposledy Američanka Tara Lipinská, které bylo patnáct, když na ZOH 1998 v Naganu navázala na triumf z MS 1997.

Životní závod odjela devatenáctiletá tréninková kolegyně Zagitovové Tursynbajevová, která se loni v létě vrátila od Briana Orsera k trenérce Eteri Tutberidzeové. Jejím maximem na MS bylo zatím deváté místo z roku 2017. Letos už byla druhá na mistrovství čtyř kontinentů i univerziádě a s přispěním čtverného salchowu získala své nejcennější stříbro.

Comeback se podařil šampionce z let 2016 a 2017 Medveděvové, jež se po letním odchodu od Tutberidzeové k Orserovi v první polovině sezony trápila a nedostala se ani do ruského výběru pro ME. Dodatečně ale byla nominována na MS a s výjimkou druhého dvojitého axelu předvedla suverénní výkon. V těsném souboji o medaile se díky tomu posunula ze čtvrtého místa po krátkém programu na bronzovou příčku.

Neskrývala údiv a nadšení, když zjistila, že v součtu se dostala o 31 setin bodu před domácí favoritku Riku Kihiraovou. Japonce se povedl jen jeden z plánovaných dvou trojitých axelů, za kterým v kombinaci skočila ještě trojitý toeloop. Při druhém trojitém axelu upadla, což ji připravilo o medaili, i když měla druhou nejlepší volnou jízdu.

Třiadvacetiletá Březinová nevylepšila na MS životní osmnáctá místa z let 2014 a 2018. Spadla při trojitém flipu i při druhém pokusu o trojitý lutz, získala za volnou jízdu o 14,6 bodu méně než při desátém místě na ME a pohoršila si na konec druhé desítky. Byla desátou nejlepší Evropankou.

Výsledky:

Ženy - konečné pořadí: 1. Zagitovová (Rus.) 237,50, 2. Tursynbajevová (Kaz.) 224,76, 3. Medveděvová (Rus.) 223,80, 4. Kihiraová 223,49, 5. Sakamotová 222,83, 6. Mijaharaová (všechny Jap.) 215,95, ...20. Březinová (ČR) 153,45.

Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 88,42, 2. Sinicinová, Kacalapov 83,94, 3. Stěpanovová, Bukin (všichni Rus.) 83,10, 4. Hubbellová, Donohue (USA) 83,09, 5. Weaverová, Poje (Kan.) 82,84, 6. Chocková, Bates (USA) 82,32.