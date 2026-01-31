Předplatné

Romanová: Na naše první ME do Davosu nepustili rodiče. Vychovávala šimpanze pro lední show

Romanová: Na naše první ME do Davosu nepustili rodiče. Vychovávala šimpanze pro lední show • Zdroj: iSport.tv
Eva a Pavel Romanovi
Eva a Pavel Romanovi v dobách, kdy ještě soutěžili v krasobruslení
V letech 1962 až 1965 se stala společně s bratrem Pavlem čtyřnásobnou mistryní světa v tancích na ledě. Evě Romanové (80) ležel krasobruslařský svět u nohou. Brzy však zlatí sourozenci ukončili kariéru a odešli do zahraničí. Pavel zemřel mladý po autonehodě v USA, Eva se provdala za britského komika na ledě Jackieho Grahama. Žili spolu v karavanu, kde vychovávali šimpanze a jen tak náhodou si pořídili domov seniorů.

Dodnes Romanová pravidelně sportuje. „Denně chodím plavat necelé dva kilometry. Někdy se mi nechce vstávat, ale musím, to bych pak na sebe byla naštvaná,“ říká česká krasobruslařská legenda před blížícím se MS v Praze.

