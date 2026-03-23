MS v krasobruslení místo hokeje: V O2 areně je teplejší led. Kdo sedí v šatně Sparty?
Sparťanští fanoušci si užívají retro ve Sportovní hale v Holešovicích, O2 arena už je připravená na světový šampionát v krasobruslení. Hokejový led se musel seříznout a upravit, aby vyhovoval vysokým skokům Ilii Malinina a spol. Pokud se ale tým kouče Jaroslava Nedvěda udrží v play off, pro semifinále bude mít zase volno. Progam MS v krasobruslení v Praze ZDE>>>
Extraligové reklamy tam někde na dně pořád jsou, ale z ledu uprostřed O2 areny svítí bílá plocha s barevnými logy mezinárodní bruslařské federace ISU a logem mistrovství světa. A je to o něco jinačí led, než na kterém se hraje hokej.
„Oproti hokejovému ledu máme zapuštěných několik cenzorů, kde sledujeme aktuální teplotu ledu. Pro krasobruslení je teplota trošku vyšší, asi minus čtyři stupně. Led není tak namrzlý. Je měkčí kvůli odrazům,“ vysvětluje Josef Ženíšek, ředitel technické produkce světového šampionátu. „Když se krasobruslaři odrazí na vysoké skoky, je riziko, že můžou vyštípnout velký kus ledu. Při minus čtyřech riziko nezmizí, ale je menší.“
Sparta ještě minulou neděli v libeňské areně odehrála pátý zápas dramatické série předkola play off s Kladnem. V úterý se začala ve vedlejším centru O2 universum připravovat tréninková krasobruslařská plocha a v pátek organizátoři převzali hlavní halu. Extraligový led museli seříznout a na něm vymrazit o něco měkčí podklad pro krasobruslení.
Pořadatelé museli vyměnit mantinely
„Tím, že se může stát, že hnedka po nás bude probíhat hokejový zápas, stavíme led na led,“ vysvětluje Ženíšek. „Pod tímhle povrchem je branding klasické extraligy. Tam se to muselo seřezat na co nejmenší výšku ledu, abychom mohli vystavět led na mistrovství světa v krasobruslení. Tloušťka ledu nemůže být moc velká, protože potom přestane fungovat správné nachlazování technologie, stane se z toho izolant.“
Pořadatelé museli vyměnit mantinely a kolem nich postavili specifické zázemí krasobruslařského šampionátu. Téměř celou jednu stranu kolem kluziště zabírá řídící centrum, kde budou sedět rozhodčí, vedení soutěže, obsluha grafického systému a stojí tu hlavní kamerové platformy. Naproti je brána pro bruslaře s led obrazovkou. Na jedné z kratších stran je křeslo pro lídra nebo gauč, kterému se přezdívá Kiss and Cry. Tady budou závodníci čekat na známky. Sparťanská šatna je teď k dispozici. „Část šatny využíváme taky jako šatnu pro závodníky,“ líčí Ženíšek.
Na led hlavní haly se krasobruslaři dostanou poprvé v úterních trénincích, závodní program začíná ve středu krátkými programy sportovních dvojic a žen. Program končí nedělní exhibicí. Pokud se hokejová Sparta udrží ve hře, bude mít na návrat času dost.
„Máme asi osmadvacet hodin na to zlikvidovat hlavní O2 arenu. Už z pondělí na úterý by mělo dojít k přestavbě zpátky na standardní set up,“ říká Ženíšek. „Musíme led celý seškrábat až na základní vrstvu a led se musí zas namrazit, aby měl správnou vrstvu na hokej.“
MS v krasobruslení
Den
Čas
Program
TV
Středa
11:30
krátký program žen
ČT sport
Středa
18:00
krátký program sportovních dvojic
ČT 2
Čtvrtek
11:30
krátký program mužů
ČT sport
Čtvrtek
18:15
volná jízda sportovních dvojic
ČT 2
Pátek
11:30
rytmický tanec – tance na ledě
ČT sport
Pátek
18:00
volná jízda žen
ČT 2
Sobota
12:30
volná jízda mužů
ČT 2
Sobota
18:30
volný tanec – tance na ledě
ČT 2
Neděle
14:30
exhibice
ČT sport