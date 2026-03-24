Reshtenko před MS: Z Malinina jsem byl v šoku. Neúčast na ZOH? Mentálně je to pro mě lepší
V lednu krasobruslař Georgii Reshtenko zaujal senzačním bronzem na mistrovství Evropy. Olympiádu, kam se nestihnul kvalifikovat, sledoval český reprezentant z dálky, ale na mistrovství světa v Praze je připraven. A věří, že mu pauza během zimních Her proti soupeřům pro šampionát dává výhodu.
V Česku už žije Georgii Reshtenko osm let, ale led v pražské O2 areně si poprvé vyzkouší až v úterý. „Myslím, že jsem tady byl jenom na očkování,“ usmívá se.
Jaké to bude, až se hala zaplní diváky?
„Myslím si, že to můžu popsat jenom, až půjdu poprvé na led. Myslím si, že to bude hodně, hodně neuvěřitelné. Já mám vždycky rád velké závody. Na malém závodě se mi hodně stává, že mám v sobě občas otázku: Na co to dělám? Samozřejmě je dobře, když cítíte podporu, atmosféru, víte, proč pracujete každý den na tom, to děláte. Těším se hodně. Vypadá to skvěle. Moc se mi to líbí.“
Pomohlo vám, že jste kvůli neúčasti na olympiádě měl víc času se na mistrovství světa připravit?
„Ano, já bych řekl, že ne fyzicky, ale mentálně je to pro mě lepší. Spousta lidí, kteří tam byli, mi říkali, že jsou unavení. Před mistrovstvím světa měli jenom dva týdny pořádnou přípravu.
Jaký měl pro vás význam nedávný závod na Bavarian Open v Oberstdorfu?
„Před tím závodem jsem vůbec netrénoval. Týden jsem nebyl na ledě, pak jsem šel na led pár dní před Oberstdorfem. Byl jsem nemocný, ale řekli jsme, že stejně pojedu, abych získal nějaké body do žebříčku. Byl to jenom závod pro ranking. Nemůžu říct, že bych byl pod tlakem. Nejtěžší věc byla, že jsem se zdravotně necítil dobře. A krátký program a volnou jízdu jsem po mistrovství Evropy jel až tam.“
Pomohlo vám vítězství bodově?
„Zlepšil jsem si skupinu ze čtvrté na třetí. Udělal jsem tuhle sezonu maximum, abych měl co nejlepší skupinu. Budu ve třetí z šesti skupin. Není to, co bych chtěl, ale není to první skupina. Není to tak jako na mistrovství Evropy. Já jsem v krátkém programu skákal dva čtverné skoky a tam nikdo neskákal trojitého axela. Takže jsem se tam cítil hodně osamocený.“
Před šampionátem jste trénoval v Americe, jak byl spokojený jeden z vašich trenérů Rafael Arutiunian?
„Byl spokojený, občas mě chválí, když se mi něco podaří. Už před olympiádou jsme se bavili, že bych se měl soustředit na tenhle závod. Najezdit jízdy, najezdit svůj plán a nemusel bych mít nervy.“
Jezdíte v tréninku kompletní program vašich jízd?
„Samozřejmě. Já to dělám dvakrát za den. Jezdím pět elementů spolu, čtyři elementy spolu, krokovku. Nejvíc, co to jde.“
S jakými čtvernými skoky počítáte?
„Já mám toeloopa, salchowa a trojitý axel. To není samozřejmě jednoduchý kontent, ale není taky nejtěžší. Mám v krátkém programu dva čtverné skoky, tři ve volné a přidal jsem ještě trojitého axela.“
Na co to může na mistrovství světa stačit?
„Nepřemýšlím nad umístěním. To není pro mě podstatná věc. Jsem si jistý, že když udělám svoji práci, tak bude všechno v pořádku. A možná lepší, než bych čekal. Když přemýšlím o umístěních a bodech, pak mám horší umístění.“
Díval jste se na olympijské závody?
„Já jsem si to užil. Ale po volné jízdě jsem byl v depresi. Byl jsem v šoku další tři, čtyři dni.“
Z favorita Ilii Malinina, který pokazil volnou jízdu a propadl se na osmé místo?
„Nejenom, ale ano, samozřejmě. Byl jsem hodně, hodně smutný. Nerozuměl jsem, co se stalo. Já jsem na olympiádě nikdy nebyl. Je to jiný závod, jiná energie, může se stát cokoli. Teď bych řekl, že už kvůli tomu smutný nejsem. A myslím, že on taky ne.“
Co předvede Malinin v Praze?
„Vyhraje. Nejde o to, co čekám já. Myslím, že předvede úžasné bruslení. Trénoval ve Washingtonu. Jsem si jistý, že je připravený dobře. Viděl jsem, jak jel po olympiádě show a tam skočil čtverný toeloop v kombinaci, pak udělal ještě backflip. Má formu, myslím, že mu to tady pojede.“