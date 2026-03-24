Bacha na to sakra! Krasobruslaři si doma zvykají na češtinu, Taschlerová navrhla mikiny
Uprostřed O2 areny sázkovou aféru v českém fotbale nikdo neřeší. Už den před startem krasobruslařského mistrovství světa jsou plné dětských fanoušků, které okukují hvězdy. „Je zajímavé být doma, kde všichni mluví česky,“ řekla reprezentantka Natálie Taschlerová. „Je to divné!“ rozesmál se její bratr Filip, parťák z tanečního páru.
Italský trenér Maurizio Margaglio s Natálií a Filipem Taschlerovými zrovna u hlavní ledové plochy rozebíral první trénink na světovém šampionátu, když reprezentanty zaskočila žádost o selfíčko.
„Je to nezvyk, že je tu tolik lidí, kteří nás znají. Ale je to krásné. Určitě se musíme ještě domluvit na nějaké taktice, jak zůstat v té bublině. Třeba teď jsme dostávali feedback od trenéra a do toho na nás volala nějaká paní, jestli se s námi může vyfotit…“ líčila Taschlerová. „Samozřejmě jsme se na to snažili připravit už dopředu, ale když jsme pak v tom dění, tak je to ještě něco jiného.“
Profesionální krasobruslení znamená dlouhodobý pobyt v cizině. Světový šampionát se v Praze koná potřetí v historii a poprvé po 33 letech. Ale nejde jenom o závody série Grand Prix nebo globální vrcholy. Krasobruslaři pobývají v zahraničí i kvůli tréninkovému zázemí.
Taschlerovi mají od loňska, kdy začali spolupracovat s Margagliem, základnu v Helsinkách. Sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi, kteří tvoří další český taneční pár, trénují v jihotyrolském středisku Egna.
„V Itálii jsme zvyklí říct: Sakra, ten mě naštval! Tak jsem říkal: Hele, Káťo, nedělej, na co jsme zvyklí. To nebude dobré to takhle dělat,“ usmívá se Mrázek. „Jinak je to fajn pozdravit lidi tím jazykem. Oni třeba ani nevědí, nejdřív jim to ani nedojde. Všechny zdraví na snídani good morning, pak je pozdravíte dobrý den. A: Jé, dobrý den!“
I pro české závodníky je možnost závodit v O2 areně výjimečná. Konalo se v ní už několik krasobruslařských show, předvedl se tady i slavný Jevgenij Pljuščenko. Ale velké závody jsou tu poprvé. „Byli jsme tady jako malí na Dobu ledovou, na takové lední revue. To už je hodně dávno,“ usmívá se Mrázová.
Na led můžou dojít v pantoflích
Její bratr Daniel se byl v hale podívat před dvěma lety během hokejového mistrovství světa.
„Šli jsme s kamarádem na zápas Švýcarsko – Velká Británie. Tak jsem mu říkal: Tady bych měl bruslit za dva roky…“ líčil Mrázek.
Závodníci bydlí v hotelu Stages jen několik metrů od O2 areny. Do haly, kde mají kromě hlavního kluziště k dispozici i tréninkový led v O2 Universu, můžou klidně dojít v pantoflích. A můžou si vzít na sebe mikiny, které jako dárek na uvítanou navrhla Natálie Taschlerová.
„Na každém závodě dostáváme nějaké dárky, tak jsem se nabídla, že s tím pomůžu, abychom připravili něco, co děcka nevyhodí a budou chtít používat, když už do toho jdou ty peníze. Takže jsem navrhla takové oversize mikiny,“ vysvětlila Taschlerová. „Oliva Smartová (ze španělského tanečního páru – pozn. red.) se mě u snídaně ptala, jestli jsem neměla s těmi mikinami co dočinění, protože vypadají přesně jako něco ode mě. Jsem ráda, že se to líbí.“
Oba sourozenecké taneční páry závodily před měsícem na olympiádě a na šampionátu mají z českých krasobruslařů největší ambice.
„Cítíme se asi nejlíp v životě. Celá příprava byla boží. Poslední trénink jsme se objali, brečeli jsme a šli jsme za trenéry jim říct, že jsme strašně vděční, jak nás touhle novou cestou provádí a ukazují nám nový způsob přípravy,“ řekl Taschler. „Byly dny, kdy jsme se cítili šíleně, protože to bylo náročné. Teď už si to chceme fakt užít a jet hlavně pro sebe.“
MS v krasobruslení
STŘEDA
11:30 krátký program žen (ČT sport)
18:00 krátký program sportovních dvojic (ČT 2)
ČTVRTEK
11:30 krátký program mužů (ČT sport)
18:15 volná jízda sportovních dvojic (ČT 2)
PÁTEK
11:30 rytmický tanec – tance na ledě (ČT sport)
18:00 volná jízda žen (ČT 2)
SOBOTA
12:30 volná jízda mužů (ČT 2)
18:30 volný tanec – tance na ledě (ČT 2)
NEDĚLE
14:30 exhibice (ČT sport)