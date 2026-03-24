Češka od třinácti trénovala v Rusku, kvůli válce odešla: Nebylo správné tam zůstat
Krasobruslařka Barbora Vránková bude na mistrovství světa v Praze jedinou nástupkyní slavné tradice Hany Maškové či Lenky Kulované. Kvůli kariéře cestuje po světě a nebýt ruské války na Ukrajině, možná by dodnes trénovala v Moskvě.
Koncem zimy 2022 měla za sebou Barbora Vránková už tři roky práce v Moskvě, kde ji vedl trenér Sergej Davydov z věhlasného střediska CSKA. Když ale Vladimir Putin poslal své hordy na Ukrajinu, změnil se i její život.
„Určitě jsme věděli, že nemůžeme zůstat. Zaprvé jsme se samozřejmě báli a hlavně jsme cítili, že není správné tam za této situace zůstávat,“ vzpomíná Vránková.
„Jakmile to začalo, hned druhý den jsme zjišťovali, jak jet domů a do týdne jsme se ségrou a mamkou přecházely hranice. Ani jsem se nestihla pořádně rozloučit. Jen jsem trenérovi napsala zprávu, že odjíždíme a nevím, jestli se vrátím.“
Do Ruska se vydala v třinácti letech ve snaze věnovat se naplno krasobruslařské kariéře. Tehdy poprvé se vydala na delší dobu mimo domov.
„Nenapadlo by mě, že skončím v Rusku. Do té doby jsem trénovala jen v Česku, nikdy v zahraničí, ale pak se mi líbilo na jednom soustředění a začali jsme zjišťovat, jestli by to vůbec šlo. Pak rodiče řekl, že to zkusíme a jdeme do toho. Jsem rodičů, moc vděčná, že mi to umožnili,“ vzpomíná Vránková.
„Do školy jsem nechodila, měla jsem online, ale to jsem měla už v Česku od čtvrté třídy. Maminka učitelka mi dost pomohla, sama nechápu, jak to zvládla, aby mi pomáhala. To jsem řešit nemusela, v Moskvě jsem byla s mámou a ségře byly dva roky, tak s sámi byla doma. Táta k nám jezdil a pak se vracel.“
Po návratu začala spolupracovat s ruskou trenérkou Angelinou Turenkovou a Finkou Alisou Mikonsaariovou. A aktuálně trénuje v italském Rittenu.
„Na letním soustředění jsme byli ve Francii, jinak jsme většinu času v Itálii,“ vysvětluje Vránková. „Teď jsme byli ještě na otočku ve Švédsku, v Itálii už byla na ledě docela zima, tak jsme vyrazili za lepšími podmínkami.“
Na mistrovství světa půjde Vránková na závodní led jako první ve středečním krátkém programu. Jejím cílem bude probojovat se do volné jízdy, kde je místo pro nejlepších čtyřiadvacet bruslařek. Mohla by tak předvést svůj program na hudbu z filmu Titanic.
„Už minule jsem ji zkoušela navrhnout, ale ještě to neklaplo, že je to ohrané, tak jsem ráda, že to teď vyšlo,“ usmívá se Vránková. „Jsem moc vděčná, že tu můžu být. Snažím se užívat atmosféru. Hlavní hala vypadá opravdu skvěle.“