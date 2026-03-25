Čas vykoupení? Americká superstar se chce v Praze oklepat z olympiády, pomohl i Tom Brady
Bude to pokus o největší comeback story letošního roku. A uvidí ho Praha. Americký krasobruslař Ilia Malinin nastoupí v O2 areně při mistrovství světa, aby smazal temné vzpomínky na olympijskou noční můru, kde šokoval nepovedenou volnou jízdou s dvěma pády. „Je to bruslař z jiné planety, myslím, že se z toho oklepe,“ věří krasobruslařský trenér a expert František Pechar.
Svět na něj zase zíral v úžasu. Ilia Malinin si však na olympiádě v Miláně vysloužil obdiv nikoli svým výkonem na ledě, ale tím, co předvedl krátce poté, co z něj slezl jak spráskaný pes. Když Kazach Michail Šajdorov dojel svou zlatou jízdu a samotnému mu teprve pomalu docházelo, že je olympijským vítězem, Malinin k němu přiskočil a jako první mu poblahopřál.
„Lidi si o nás myslí, že jsme roboti, že jsme rivalové, ale to vlastně není pravda. Neuvědomují si, že mimo bruslení jsme si blízko. Je mezi námi závodní rivalita a je to důvod, proč jeden na druhého tlačíme a posouváme se dál a dál. Ale jsme všichni lidské bytosti. Je opravdu příjemné pogratulovat kamarádovi za úžasnou jízdu,“ vysvětloval Malinin pro olympics.com.
V Miláně se zapsal do historie působivým gestem fair play, které vyznělo ještě víc na pozadí kalamity v jeho volné jízdě. Šel do ní jako fenomén, hlavní favorit na zlato, od kterého se čekal jeho tradiční nadpozemský výkon. Místo jeho slavného čtverného axelu ale předvedl jen paskvil, během jízdy dvakrát upadl a dojel ji jako v temném snu. Skončil osmý.
„Tenhle výbuch se může stát. Nikdo ho nemohl očekávat,“ říká Pechar, který v roce 1992 přivedl Petra Barnu k olympijskému bronzu v Albertville. „Olympiáda ho semlela. Vždycky tvrdím, že Evropa je něco jiného, svět je nablýskaný o dva stupínky víc. A úplně jiná dimenze je na olympiádě. Ilia Malinin je jenom člověk. Přišel rozstřelený čtverný axel, byl z něho rozkopnutý jednoduchý. Pak se chyby vrší, je to jízda na ručník. To už nestačíte počítat, co máte mít v kombinaci.“
Čtverný axel a backflip
Malinin ukázal, že je člověk v situaci, kdy v něm svět viděl mimozemšťana. Přezdívají mu dokonce „bůh čtveráků“. Na olympiádu přijel jako dvojnásobný mistr světa z posledních dvou šampionátů, neporažený ve čtrnácti závodech v sérii, která začala koncem roku 2023.
Jeho čtverný axel je unikátem. Koncem dvacátého století by možná nikdo nevěřil, že je možné ho skočit. Jde o jediný skok, který se skáče z přední vnější hrany brusle, takže ve skutečnosti vyžaduje čtyři a půl otočky.
Malinin má v repertoáru taky další neobvyklý prvek. Je jím salto vzad, jen tak pro legraci ho v Miláně předvedl rapperovi Snoop Doggovi. A pak ho vystřihl i ve své závodní jízdě. Jde o prvek, který byl v krasobruslení kvůli bezpečnosti půl století zakázán. A ani dnes se za něj neudělují body, rozhodčí ho berou jen jako součást choreografie. Malinin po backflipu navíc poměrně neuvěřitelně dopadá jen na jednu, pravou, nohu.
„Nepochopil jsem, jak moc se mi dostane tlak pod kůži. Myslel jsem, že to mám pod kontrolou. Z nějakého důvodu mi to nedoklaplo,“ líčil Malinin po olympiádě.
Motivoval ho i Brady
Svou upřímnou gratulací olympijskému šampionovi Šajdorovovi odstartoval proces, v němž se musel srovnat s životní porážkou. Pomohl mu v něm i slavný quarterback Tom Brady. „Věnoval mi dlouhý motivační proslov. Řekl mi, ať bojuju dál,“ sdělil Malinin na Instagramu.
Když z olympiády odjížděl, vyfotil se s olympijskými kruhy a do světa poslal svůj osobní vzkaz. „Všechno, co vedlo k tomuto momentu, se zdálo jako ztráta času. Zdálo se, že nemám důvod pokračovat, že ve světě neexistuje víra, že nemám důvod si věřit. Nechal jsem STRACH, aby mě zničil,“ uvedl Malinin. „Teď je čas se vrátit a jít do toho znova. Je konec, hotovo, je to pryč. Nové cíle a nové výzvy čekají. Něco většího a lepšího. Z neúspěchu se naučíte víc než z úspěchu. Další krok, vykoupení. Uvidíme se v Praze.“
Aby vyjádřil své nastavení, Malinin nemluví o odvetě, ale o vykoupení. Ukazuje to, že místo negativní agrese zvolil pokorné odhodlání. Po olympiádě se už ukázal na exhibici Art On Ice v Curychu, kde předvedl skvělou jízdu na potemnělém ledě, v němž mířilo světlo jenom na něj.
„Viděl jsem, jak tam skočil čtverný toeloop v kombinaci, když měl spotlight ve tmě. Pak udělal ještě backflip. Má formu, myslím, že mu to tady pojede,“ usmívá se český reprezentant Georgii Reshtenko.
Jeho cesta za vykoupením začíná čtvrtečním krátkým programem. V sobotu pak bude celý svět čekat na jeho volnou jízdu.
„Tohle muselo přijít a muselo to přijít i na velké soutěži,“ vrací se Pechar k Milánu. „Myslím, že veřejnost od něj bude čekat víc a víc. Má se kam posouvat. Myslím, že se z toho oklepe. Je mladý, je mu jednadvacet. V Praze bude zase vyrovnaný a bude to dobré.“
Čtvrtek na MS v krasobruslení
- 11:30 - krátký program mužů (ČT sport)
- 18:15 - volná jízda sportovních dvojic (ČT 2)