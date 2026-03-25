Bidař s Valeisovou navzdory pádu postupují. Dál jde i Vránková v jednotlivcích
Krasobruslařka Barbora Vránková na mistrovství světa v Praze postoupila do volných jízd. V krátkém programu získala 50,59 bodu, nechala za sebou devět soupeřek a jako poslední čtyřiadvacátá se dostala do finálové části soutěže. Do volných jízd postoupila i sportovní dvojice Anna Valesiová, Martin Bidař navzdory pádu po odhozeném trojitém lutzu. Z krátkého programu se do finálové soutěže šampionátu dostalo 20 z 21 dvojic, ale čeští reprezentanti museli dlouho čekat, než pod sebe jednoho potřebného soupeře dostali.
Valesiová s Bidařem, kteří na vrcholných akcích závodí první sezonu, lehce zaváhali při úvodním trojitém twistu. Po vydařeném sólovém dvojitém axelu pak přišel osudný pád u odhozeného trojitého lutzu. „Tenhle týden se nám lutz na tréninku podařil pokaždé. Pak v rozjížďce také byl. Prostě to se stává, v tom závodě je to trochu jiné, je to nápor. Trochu to byl timing, nemělo to asi rytmus," vykládal Bidař.
Jeho partnerka skončila na ledě v dost krkolomné pozici, ale vyvázla bez újmy. „Vypadalo to hůř, než to bylo. Koleno je v pořádku, cítím se dobře, není důvod se obávat," ujistila.
Jejich známka 56,58 bodu byla o 2,78 bodu lepší než na lednovém mistrovství Evropy, ale dlouho to vypadalo, že se jim pád při lutzu stane osudným. Ztratili tím zhruba čtyři body, jako třetí dvojice ve startovní listině se zařadili na poslední místo a papírově nejbližší konkurenti se dostávali těsně před ně. Až po hodině a půl krátký program pokazili Daria Danilovová a Michel Tsiba z Nizozemska a čeští krasobruslaři se vyšvihli na postupovou pozici. Domácím fanouškům se tak představí i ve čtvrtečních volných jízdách.
Těsný postup Vránkové
Vránková zahajovala soutěžní program mistrovství světa, které se do Prahy vrátilo po 33 letech. V krátkém programu předvedla kombinaci dvou trojitých toeloopů, ale pak výrazně chybovala u axela, který rozbalila předčasně. Rozhodčí ho sice uznali jako nedotočený dvojitý, takže tento prvek neodepsala úplně, ale i tak nabrala několikabodovou ztrátu.
Podle vlastních slov doplatila na přemíru snahy. „Ne, že by mě překvapilo, že jsem skočila kombinaci, to byl samozřejmě cíl. Ale spíš právě o to víc jsem ještě chtěla zachovat chladnou hlavu, víc se soustředit. To vedlo k větší opatrnosti, což způsobilo tu chybu," uvedla.
Trojitý rittberger se jí už povedl, a i když dostala jednobodovou srážku za překročení času, vylepšila si sezonní maximum na 50,59 bodu. Získala téměř o šest bodů více než na lednovém mistrovství Evropy, kde obsadila 34. příčku.
Po chybách řady soupeřek jí to nakonec při premiéře na MS stačilo na postup. Vývoj soutěže v prostoru pro závodníky sledovala jen letmo. „Jen jsem se vždycky koukla: ‚Ta jde za mě, ta jde za mě…' Upřímně jsem si myslela, že zůstanu ta první pod čarou, už jsem se tam úplně viděla s tím, že si budu říkat, že mě axel oddělil od postupu, ale byla jsem s tím smířená. Takže to bylo milé překvapení," řekla, když se už jako finalistka vrátila mezi novináře.
Nejlepší krátký program předvedla pětadvacetiletá Sakamotová, která si pro svou rozlučkovou sezonu zvolila jako doprovod píseň s příznačným názvem Time to Say Goodbye (Čas říci sbohem). Zvládla čistě všechny prvky včetně trojitého lutzu a kombinace trojitého flipu s trojitým toeloopem a vylepšila si sezonní maximum na 79,31 bodu. Může tak v české metropoli navázat na zlaté medaile z MS 2022, 2023 a 2024.
Při absenci obhájkyně titulu a olympijské šampionky Alysy Liuové z USA se jí v krátkém programu nejvíce přiblížila krajanka Mone Čibová. Tato dvacetiletá krasobruslařka získala při obdobné náplni krátkého programu za techniku dokonce o bod více než Sakamotová a jen kvůli nižší druhé sadě známek za ní před vyvrcholením soutěže zaostává o 86 setin bodu.
Téměř šest bodů ztrácí na Čibovou průběžně třetí Američanka Amber Glennová. Ta jako jediná předvedla v krátkém programu trojitý axel a navzdory nedotočenému trojitému toeloopu, který skákala v kombinaci po trojitém flipu, se známkou 72,65 bodu zařadila o 49 setin před krajanku Isabeau Levitovou. V těsném kontaktu s medailovými příčkami je ještě průběžně pátá Nina Pinzarroneová z Belgie, která má 71,82 bodu.
Ženy - po krátkém programu: 1. Sakamotová 79,31, 2. Čibová (obě Jap.) 78,45, 3. Glennová 72,65, 4. Levitová (obě USA) 72,16, 5. Pinzarroneová (Belg.) 71,82, 6. Gubanovová (Gruz.) 69,92, ...24. Vránková (ČR) 50,59 - postoupila do volných jízd.