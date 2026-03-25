Bidař s Valeisovou navzdory pádu postupují z 20. místa. Ve vedení jsou Němci
Sportovní dvojice Anna Valesiová, Martin Bidař navzdory pádu po odhozeném trojitém lutzu postoupila na krasobruslařském mistrovství světa v Praze do volných jízd. Z krátkého programu se do finálové soutěže šampionátu dostalo 20 z 21 dvojic, ale čeští reprezentanti museli dlouho čekat, než pod sebe jednoho potřebného soupeře dostali. Nakonec obsadili poslední postupové 20. místo. Vedou Němci Fabienne Minerva Haseová a Nikita Volodin s minimálním náskokem 33 setin bodu před reprezentanty Gruzie Anastasijí Meťolkinovou a Lukou Berulavou.
Valesiová s Bidařem, kteří na vrcholných akcích závodí první sezonu, lehce zaváhali při úvodním trojitém twistu. Po vydařeném sólovém dvojitém axelu pak přišel osudný pád u odhozeného trojitého lutzu. „Tenhle týden se nám lutz na tréninku podařil pokaždé. Pak v rozjížďce také byl. Prostě to se stává, v tom závodě je to trochu jiné, je to nápor. Trochu to byl timing, nemělo to asi rytmus,“ vykládal Bidař.
Jeho partnerka skončila na ledě v dost krkolomné pozici, ale vyvázla bez újmy. „Vypadalo to hůř, než to bylo. Koleno je v pořádku, cítím se dobře, není důvod se obávat,“ ujistila.
Jejich známka 56,58 bodu byla o 2,78 bodu lepší než na lednovém mistrovství Evropy, ale dlouho to vypadalo, že se jim pád při lutzu stane osudným. Ztratili tím zhruba čtyři body, jako třetí dvojice ve startovní listině se zařadili na poslední místo a papírově nejbližší konkurenti se dostávali těsně před ně. Až po hodině a půl krátký program pokazili Daria Danilovová a Michel Tsiba z Nizozemska a čeští krasobruslaři se vyšvihli na postupovou pozici. Domácím fanouškům se tak představí i ve čtvrtečních volných jízdách.
Jako lídři soutěže do nich půjdou obhájci stříbrných medailí Haseová s Volodinem, kterým ale velmi zblízka dýchají na záda evropští šampioni a stříbrní medailisté z únorových ZOH Meťolkinová a Berulava. Obě favorizované dvojice útočí na svůj první světový titul. Trůn bez boje uvolnili Japonci Riku Miuraová a Rjuiči Kihara, kteří po triumfu na olympijských hrách do Prahy nepřijeli.
Se zhruba čtyřbodovým odstupem za vedoucím duem jsou pevně usazeni na průběžné bronzové pozici Kanaďané Lia Pereiraová a Trennt Michaud. Zlepšili si osobní rekord téměř o bod na 75,52 bodu. Na průběžné čtvrté maďarské reprezentanty Marii Pavlovovou a Alexeie Sviatchenka mají náskok 5,6 bodu. Moohu získat první globální medaili, na světovém šampionátu byli nejlépe šestí v roce 2023.