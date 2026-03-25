Vránková vybojovala nejtěsnější postup: Myslela jsem, že budu první pod čarou
Krasobruslařka Barbora Vránková na mistrovství světa v Praze postoupila do volných jízd. V krátkém programu získala 50,59 bodu, nechala za sebou devět soupeřek a jako poslední čtyřiadvacátá se dostala do finálové části soutěže. Česko v ní bude mít v soutěži žen na světovém šampionátu zastoupení poprvé od roku 2021, kdy skončila Eliška Březinová dvaadvacátá. Za čtvrtým světovým titulem při svém loučení vykročila Japonka Kaori Sakamotová.
Vránková zahajovala soutěžní program mistrovství světa, které se do Prahy vrátilo po 33 letech. V krátkém programu předvedla kombinaci dvou trojitých toeloopů, ale pak výrazně chybovala u axela, který rozbalila předčasně. Rozhodčí ho sice uznali jako nedotočený dvojitý, takže tento prvek neodepsala úplně, ale i tak nabrala několikabodovou ztrátu.
Podle vlastních slov doplatila na přemíru snahy. „Ne, že by mě překvapilo, že jsem skočila kombinaci, to byl samozřejmě cíl. Ale spíš právě o to víc jsem ještě chtěla zachovat chladnou hlavu, víc se soustředit. To vedlo k větší opatrnosti, což způsobilo tu chybu," uvedla.
Trojitý rittberger se jí už povedl, a i když dostala jednobodovou srážku za překročení času, vylepšila si sezonní maximum na 50,59 bodu. Získala téměř o šest bodů více než na lednovém mistrovství Evropy, kde obsadila 34. příčku.
Po chybách řady soupeřek jí to nakonec při premiéře na MS stačilo na postup. Vývoj soutěže v prostoru pro závodníky sledovala jen letmo. „Jen jsem se vždycky koukla: ‚Ta jde za mě, ta jde za mě…' Upřímně jsem si myslela, že zůstanu ta první pod čarou, už jsem se tam úplně viděla s tím, že si budu říkat, že mě axel oddělil od postupu, ale byla jsem s tím smířená. Takže to bylo milé překvapení," řekla, když se už jako finalistka vrátila mezi novináře.
Nejlepší krátký program předvedla pětadvacetiletá Sakamotová, která si pro svou rozlučkovou sezonu zvolila jako doprovod píseň s příznačným názvem Time to Say Goodbye (Čas říci sbohem). Zvládla čistě všechny prvky včetně trojitého lutzu a kombinace trojitého flipu s trojitým toeloopem a vylepšila si sezonní maximum na 79,31 bodu. Může tak v české metropoli navázat na zlaté medaile z MS 2022, 2023 a 2024.
Při absenci obhájkyně titulu a olympijské šampionky Alysy Liuové z USA se jí v krátkém programu nejvíce přiblížila krajanka Mone Čibová. Tato dvacetiletá krasobruslařka získala při obdobné náplni krátkého programu za techniku dokonce o bod více než Sakamotová a jen kvůli nižší druhé sadě známek za ní před vyvrcholením soutěže zaostává o 86 setin bodu.
Téměř šest bodů ztrácí na Čibovou průběžně třetí Američanka Amber Glennová. Ta jako jediná předvedla v krátkém programu trojitý axel a navzdory nedotočenému trojitému toeloopu, který skákala v kombinaci po trojitém flipu, se známkou 72,65 bodu zařadila o 49 setin před krajanku Isabeau Levitovou. V těsném kontaktu s medailovými příčkami je ještě průběžně pátá Nina Pinzarroneová z Belgie, která má 71,82 bodu.
Ženy - po krátkém programu: 1. Sakamotová 79,31, 2. Čibová (obě Jap.) 78,45, 3. Glennová 72,65, 4. Levitová (obě USA) 72,16, 5. Pinzarroneová (Belg.) 71,82, 6. Gubanovová (Gruz.) 69,92, ...24. Vránková (ČR) 50,59 - postoupila do volných jízd.
18:45 sportovní dvojice - krátký program (Valesiová, Bidař).