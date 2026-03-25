Bruslař, co střídá partnerky: Bidař našel Italku. Chci si dát svíčkovou, usmívala se
Deset let po zisku titulu juniorského mistra světa krasobruslař Martin Bidař stále hledá svou životní partnerku do sportovní dvojice. Na šampionátu v O2 areně se po roční spolupráci ukázal s Italkou Annou Valesiovou a navzdory několika chybám se spolu radovali z postupu do čtvrteční volné jízdy.
Byl na ně úchvatný pohled, když před natěšenou O2 arenou bruslili na Debussyho elegantní klavírní skladu Clair de lune. Ale pár věcí se nezdařilo. Odhazovaný trojitý twist nebyl stoprocentní a hlavně po trojitém odhozeném lutzu Valesiová upadla.
„Mohla jsem jít na dopad s větším sebevědomím. Ale jsem ráda, že jsme bojovali až do konce,“ líčila Valesiová.
Vyplatilo se to. Na postup sice dlouho čekali, ale nakonec se ve svém prvním společném startu na globální akci mezi dvacítku pro volnou jízdu vešli.
„Strašně moc jsme si užili atmosféru. Bylo to fakt úžasné, už od začátku na rozjížďce. Lidi byli hodně slyšet, byl to nepopsatelný pocit,“ líčil Bidař. „Udělali jsme, co jsme mohli. Byla tam jedna velká chyba. Jinak jsme docela spokojení. Všechny obtížnosti byly na nejvyšší úrovni. Za to můžeme být rádi.“
Pár se dal dohromady teprve loni a pro Bidaře jde už o pátou sportovní partnerku. Před dekádou se mu otevírala velká budoucnost s Annou Duškovou. Vyhráli spolu juniorské mistrovství světa a v roce 2018 zaujali na olympijských hrách v Pchjongčchangu, kde skončili čtrnáctí.
Bidařovo hledání partnerky
Pár se ale po Hrách rozešel a Bidařovi začalo hledání nové ideální partnerky. Krátce jezdil s Hannou Abrazevičovou, s Ruskou Jelizavetou Žukovou závodil na olympiádě v Pekingu. Pak se dal dohromady s Barborou Kuciánovou, během minulé sezony se ale domluvil s Valesiovou.
„Jsem strašně vděčný za to, jak to dopadlo a teď jsem v Itálii s Annou a našim trenérským týmem,“ pochvaluje si Bidař. „Mně asi svědčí, že je taková emotivnější a pak na tréninku vždycky najdeme cestu, jak jeden druhého podpořit, to je pro nás nejdůležitější. Myslím, že pracujeme dost, ale zároveň je to fakt zábava.“
Kvalifikace na olympiádu v Miláně už se stihnout nedala, na lednovém evropském šampionátu v Sheffieldu se ale nový pár předvedl devátým místem, ačkoli i tam se mu krátký program nevydařil na sto procent. V Praze získali skoro o tři body víc a podobně jako v Sheffieldu mají šanci posunout se ve volné jízdě.
„Tahle sezona byla důležitá nejen kvůli závodům, ale i jak jsme trénovali. Náš cíl je stále užívat si každý moment od tréninků k závodům. Jsme moc šťastní, že jsme spolu,“ říká Valesiová. „Myslím, že z každého závodu jsme se naučili něco nového, a to nám pomohlo připravit se lépe na další závody. Doufám, že takhle budeme pokračovat.“
Drobná a usměvavá Valesiová zatím byla v Praze jen párkrát, ale své jídlo z trochu těžší české kuchyně si už našla.
„Svíčková… To je něco, co si chci dát. Ale až po závodě,“ usmívala se.
Díky úspěšnému dramatu v krátkém programu musí ještě jeden den počkat.