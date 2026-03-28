Historky za krasobruslařskými kostýmy: Matrix, upíři, AC/DC i odhalená bradavka
Samotné čtverné skoky to nedokážou. Krasobruslaři podkuřují rozhodčím i propracovanými kostýmy, které berou diváky do fantastických světů. Populární jsou upírská témata, české taneční páry vsadily na film Matrix nebo styl kapely AC/DC. „Pan trenér má vždycky takové, v uvozovkách, vyšinuté nápady,“ usmívá se reprezentant Daniel Mrázek.
Nad ledovou plochou se vznášel Shakespeare. Petr Barna v olympijské sezoně s vrcholem na Hrách 1992 v Albertville šokoval diváky podmanivou show na temné tóny. Na svém krasobruslařském kostýmu měl stříbrnou lebku a v posledním dramatickém gestu vzhlížel k imaginární lebce Yoricka, někdejšího králova šaška, ve své ruce.
„Od nás se očekávalo, že výtvarno a choreagrofie budou snoubeny dohromady,“ vzpomíná Barnův trenér František Pechar. „Laici měli velkou pravdu, že Hamlet nebylo téma pro olympijského diváka. Nebyla to chytlavá hudba. Byla niterná, dramatická a měla velký náboj. Kdo Petra znal, tak to ocenil. Šli jsme do toho s tím, že to bude naše poslední sezona. Bylo to osobní ztvárnění, mělo to docela silný podtext.“
Revoluční kostým z dílny slavného výtvarníka Miroslava Waltera je dodnes zářivým bodem krasobruslařské historie. V době, kdy se do Prahy po 33 letech vrátil světový šampionát, jsou odvážné a nápadité kostýmy součástí oceňovaných jízd.
„Jsem z krejčovské rodiny a to téma je mně blízké. Jsem rád, že styl oblékání je například v tanečních párech stylizovaný k hudebnímu doprovodu. Vrací se do témat, které jsme měli my v devadesátých letech,“ říká Pechar. „Jsme umělecký sport. Rozhodčí mají brát v potaz, jestli je kostým vhodný. Je to součást druhé známky, je to součástí hodnocení.“
Dva české taneční páry věnovaly svým kostýmům velkou pozornost. Natálie a Filip Taschlerovi si pro volný tanec vybrali tématiku filmového hitu Matrix, divákům se na ledě prezentují jako jeho postavy Trinity a Neo. Natálie se na přípravě kostýmů podílela. Aby byli na šampionátu ťip ťop, požádali návrhářku Kateřinu Šmejkalovou, aby jim je ještě na poslední chvíli upravila. Hotové kostýmy dostali jen dva dny před závody.
„Kostýmy hrajou samozřejmě velkou roli, aby to hezky sedělo s hudbou. Aby barvy nebyly vybledlé,“ vysvětluje Taschlerová.
Další česká sourozenecká dvojice, Kateřina a Daniel Mrázkovi, v pátečním rytmickém tanci předvedla odvaz ve stylu kapely AC/DC. Mrázek do něj vlétl v rockové bundičce s iniciálami jejich jmen ve stylu heavymetalové skupiny.
„Původně tam mělo být KC/DC, ale někomu by se to nemuselo líbit z hlediska práv,“ vysvětluje Mrázková.
Velmi populární je upírská tématika
Kvůli možným potížím s autorskými právy Mrázková před listopadovým závodem na Americké brusli v Lake Placid písmenka strhala.
„Kostým dodává programu celkový dojem. Když sedí, tak to všechno propojí,“ líčí Mrázková. „Švadlena nám poslala pár návrhů. Když šaty přišly, říkala jsem: Něco mi tam chybí. Doplnila tam řetězy, aby to bylo víc rockové, víc cool.“
Závodní outfit musí dobře vypadat, ale je důležité, aby byl i praktický. Francouzce Gabrielle Papadakisové se během krátkého tance na olympiádě v Pchjongčchangu sesunulo ramínko tak, že odhalila bradavku. Ztratila kvůli tomu několik bodů, v páru s Guillaumem Cizeronem skončila přesto druhá.
„Můj kostým povolil. Něco takového se mi stalo poprvé. Snažila jsem se zůstat soustředěná a snažit se jízdu dokončit, jako by se nic nestalo,“ líčila tehdy.
V aktuální sezoně si jiná Cizeronova partnerka, Laurence Fournierová-Beaudryová, ve finále Grand Prix v Nagoji během jízdy šlápla na část kostýmu a upadla.
Velmi populární je mezi krasobruslaři upírská tématika. Kanadská sportovní dvojice Deanna Stellatová-Dudeková a Maxime Deschamps se inspirovala filmem Interwiew s upírem. Italové Rebecca Ghilardiová a Filippo Ambrosini vydrželi dvě sezony s volným tancem na motivy hraběte Drákuly. Američanka Elyce Linová-Graceyová zase jezdila na hudbu ze série o upírovi Edwardu Cullenovi a bledé dívce Belle Swanové.
Sám velký Ilia Malinin v minulé sezoně jezdil na závodech v upírském oblečku, který měl na krku a rukávech „umazaný“ červenými krystalky, které znázorňovaly krev. Ačkoli zároveň tančil na píseň I Am Not A Vampire (Nejsem upír) od kapely Falling in Reverse.
„Upíří kostýmy se mi líbí. Ale na volnou jízdu víc než na krátký program. Nejsem fanoušek kalhot na krátký program,“ usmál se český reprezentant Georgii Reshtenko.
Sám jezdí letos volné jízdy v kostýmu agenta tajné služby ve stylu filmu Kingsman.
„Na začátku jsem chtěl 007, ale můj choreograf mi řekl, že to už použila spousta lidí. Tak jsem řekl, že bude lepší Kingsman. Ten film jsem viděl a hudba se mi hodně líbí. Pro volnou jízdu je pro mě jednoduchá,“ vysvětluje Reshtenko. „V kostýmu se cítím dobře, ale před mistrovstvím světa jsem ho trochu upravil. Prodloužil jsem rukáv, aby byl pro mě pohodlnější. Kostým hraje roli. Nemusí se jen líbit, ale musí sportovci i sednout, aby linie vypadala skvěle. Samozřejmě to není důležité jako v tancích, ale je důležité, aby bruslař vypadal esteticky.“