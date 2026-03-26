Malinin před zaplněnou O2 arenou způsobil šílenství. Lidé vstávali, křičeli, tleskali
Pražská O2 arena byla zaplněná až po střechu a bylo to kvůli němu. Americký krasobruslař Ilia Malinin si v krátkém programu na mistrovství světa pohrál s toužebným očekáváním publika a vrátil mu magické představení. Díky osobnímu rekordu 111,29 vede před volnou jízdou skoro o deset bodů. V soutěži zůstal i český reprezentant Georgii Reshtenko.
Malinin sice bruslil v libeňské hale, ale zároveň jako by byl ve svém světě. Mimo názory ostatních, mimo prostor, v němž před měsícem zažil jedno z největších zklamání olympijské historie. Když skončil, na tribunách způsobil šílenství. Lidé vstávali, křičeli, tleskali.
„Upřímně to pro mě už tolik neznamená. Hlavní je, jak se cítím já. Když se cítím dobře, můžu to ukázat lidem a získat za to podporu, jsem rád,“ řekl Malinin „Během posledních dvou let jsem pro sport udělal moc. Teď je čas jít si svou cestou, být sám sebou, udělat to, jak chci já.“
Krátký program vystřihl po svém. Začal bezchybným čtverným flipem, přidal trojitý axel a kombinaci čtverného lutzu a trojitého toeloopu. Jen tak pro radost pak ukázal své slavné salto pozadu, při němž dopadl na obě nohy.
Jestli před šampionátem vyhlásil, že od pražského šampionátu očekává své vykoupení po olympijském krachu, je na dobré cestě. Ačkoli se zdá, že už se za pár týdnů posunul dál.
„Co jsem tady hlavně chtěl, bylo užít si bruslení. Vyhrát mistrovství světa už pro mě není tak důležité. I v tom nejhorším musíme oceňovat každý moment. Pořád bychom na sebe měli být hrdí,“ řekl Malinin v mixzoně. „Přesto, že to na olympiádě nevyšlo, jsem na sebe moc pyšný. Budu mít spoustu krásných vzpomínek a bude to motivací pro zbytek kariéry.“
Před sobotní volnou jízdou se mu rýsuje ještě jedna ambice. Může útočit na světový rekord, který bodovým součtem 335,30 drží jeho krajan Nathan Chen.
„Je to součástí mého světa. Chci posouvat limity, kam to jde,“ řekl Malinin.
Jeden z třiadvaceti borců, kteří ho doprovodili do volných jízd, je i český reprezentant Georgii Reshtenko. Z krátkého programu na světovém šampionátu prošel poprvé v kariéře a mohl myslet i o dost výš než na dvacáté místo. Víc než 75,14 bodů nezískal především proto, že v druhé polovině jízdy upadl při čtverném toeloopu a nepředvedl tak povinnou kombinaci.
„Byl jsem tak nabitý energií arény, říkal jsem si, že to mám. Šel jsem na toeloop moc silou a kvůli tomu to nevyšlo,“ hodnotil Reshtenko. „Samozřejmě víme, že kdybych udělal toeloop, který jsem letos udělal vždycky, měl bych osmdesát pět, osmdesát osm bodů, což by bylo úžasné. Ale už to nevrátím. Budu se soustředit, abych co nejlépe zajel volnou jízdu.“
Do osudného pádu jel Reshtenko dobrou jízdu. Skočil čtverný salchow a trojitý axel. Měl nakročeno někam za hranu první desítky, ale skončilo to jinak. I tak ho ohromila nálada v hale, která dělala hrdiny i z bruslařů, kteří něco pokazili.
„Co se stalo v aréně, je pro mě obrovská motivace ukazovat lepší a lepší výsledky. Je neuvěřitelné, jaký je zájem, kolik lidí mě podporovalo, psalo mi,“ řekl Reshtenko. „Ve volné jízdě se můžu zlepšit. Mám tři čtverné skoky a dva trojité axely. Když odjedu, co mám, všechno bude v pořádku.“
Mistrovství světa v krasobruslení v Praze:
Muži - po krátkém programu: 1. Malinin (USA) 111,29, 2. Siao Him Fa (Fr.) 101,85, 3. A. Selevko (Est.) 96,49, 4. Sato (Jap.) 95,84, 5. Gogolev (Kan.) 94,38, 6. Kagijama (Jap.) 93,80, ...20. Reshtenko (ČR) 75,14 - postoupil do volných jízd.
18:15 sportovní dvojice - volné jízdy (Valesiová, Bidař).