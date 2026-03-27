Čekáte, jestli ji zabije, nebo ne. Němečtí krasobruslaři ohromili nebezpečným prvkem
Na závěr své volné jízdy si schovali překvapení, kterým ohromili. Němečtí krasobruslaři Annika Hockeová a Robert Kunkel předvedli ve finiši závodu sportovních dvojic takzvaný headbanger, ostrý prvek, v němž bruslař chytí partnerku za nohu a její hlava se točí těsně nad ledem. „Čekáte, jestli ji zabije, nebo ne,“ usmívá se světová šampionka Radka Kovaříková. Rozhodčí o tohle nestojí, body k dobru za to nejsou. Fanoušky na tribunách O2 areny ale kousek německého páru potěšil. Až se tajil dech, když Kunkel chytil svou partnerku za brusli a roztočil ji do spirály, která vypadá na první pohled dost děsivě. Na instagramu se záběry z akce hned staly hitem.
„Říká se tomu headbanger, mlátička hlavou. Že já se toho prvku nadělala ve své profesionální kariéře... Jak sólisté dělají salta, páry se také posouvají do atraktivity,“ líčila Kovaříková, legenda disciplíny, která v roce 1995 s Reném Novotným ve sportovních dvojicích vyhrála mistrovství světa.
Německou dvojku, kterou vede český trenér Ondřej Hotárek, přitom v létě potkala hrůzostrašná nehoda. Hockeová při rozcvičení při rychlé jízdě zakopla, narazila do mantinelu a při kolizi se pak její brusle dostaly do kontaktu s Kunkelovýma rukama. Její partner si přivodil silně krvácející zranění a lékaři mu museli na postiženém místě transplantovat kůži.
V sezoně na ošklivý zážitek rychle zapomněli, na olympiádě se vešli do TOP 10 a na konec jízdy na světovém šampionátu si přichystali bonbonek pro publikum. I když věděli, že žádné body za něj nezískají. Rozhodčí jim ale nakonec neudělili ani žádnou srážku. Skončili sedmí.
„Snažili jsme se projít pravidla. Nebyli jsme si úplně jistí, přesto jsme to chtěli risknout,“ uvedl Kunkel na instagramu.
Podobné ohlasy ve světě krasobruslení vzbuzuje i salto vzad, které předvádí Američan Ilia Malinin nebo Francouz Adam Sio Him Fa.
„Řekli jsme si: Některým lidem se to bude líbit, některým ne. I kolem salta vzad byly kontroverze. Jsou lidé, kteří se na headbanger nemůžou dívat, další ho zbožňují. Nakonec to děláme pro sport,“ vysvětlila Hockeová.
Zároveň jde o prvek, který sice vypadá efektně, ale není tak nebezpečný, jak se může zdát.
„Je docela bezpečný. Když neupadne partner, tak ani partnerka,“ říká Kovaříková. „Ve sportovkách jsou určitě rizikovější odhazované skoky, pokud se něco zadrhne. Když partner odhodí a vidíte, jak vysoko ty holky létají, jste v jiné rychlosti, v jiné výšce. Tam bývají pády horší.“