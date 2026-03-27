Drama před závodem na MS: Češi měli kolizi s mantinelem. Jako by nohu přejel kamion
Ve volných tancích, kterými v sobotu večer vyvrcholí pražský světový šampionát v krasobruslení, budou oba české páry. Z rytmického tance postoupili Kateřina a Daniel Mrázkovi a taky Natálie a Filip Taschlerovi, kteří se otřepali ze čtvrteční tréninkové tvrdé kolize s mantinelem. „Doktorka řekla, že noha vypadá, jako kdyby ji přejel kamion,“ líčila Taschlerová.
Možná se trochu zasnili, jak to bude vypadat, až druhý den vyjedou před bouřící arénu. Sourozenci Taschlerovi každopádně během jedné špatné chvíle skončili během tréninkové jízdy v drsném pádu.
„Jezdili jsme části volné a cítili jsme se dobře, říkali jsme si: Jó, teď do toho šlápnem! Ale rozjeli jsme se moc rychle, Naty zavadila o mantinel a najeli jsme do něj plnou rychlostí,“ líčil Filip Taschler. „Já jsem udělal kotrmelec, Naty asi dvacet kotrmelců: Takže to byl takový šok.“
Několik hodin před první jízdou na mistrovství světa situaci zachraňovala týmová lékařka Karolína Velebová.
„Na jednu stranu to bylo vtipné, já jsem se tam plazila po mantinelu, ale nakonec jsme celý trénink dojeli. A díky paní doktorce Velebové, která se tu o nás stará, stojím. Jsem odřená a naražená, ale nic není zlomené, natržené ani přetržené,“ líčila Taschlerová, která měla na levé noze několik tejpů. „Je to něco, s čím nechcete jít do závodu, zvýšil se mi tím stres, jak se vlastně budu cítit. Protože ráno mi noha tuhla rychleji, než bych si přála. Ale udělali jsme vše pro to, aby to bylo dobré. Myslím, že mi to zpestří fotky a bude to dobré.“
Svůj rytmický tanec na mix hudby od Jennifer Lopezové a Enriquea Iglesiase nakonec zvládli a s bodovým součtem 76,35 skončili čtrnáctí.
„Myslím, že se to povedlo. I když se snažíte v bublině být, tak lidi jsou tak hlasití, že máte pocit, že to duní ve vás. Aspoň mi to na začátku programu dodalo power. Lidi s námi tleskali, celou dobu to pro nás bylo skvělé,“ pochvalovala si Taschlerová. „O malinkých chybičkách víme. Zítra do toho dáme ještě víc.“
Hudba upravená umělou inteligencí
Když se na gauč Kiss and Cry, kde bruslaři čekají na známky, posadil druhý český pár, Daniel Mrázek se podíval do kamery a ve stylu Anguse Younga zakřičel: Thunderstruck!
„A hned jsem toho litoval. Je to namáhavé na hlasivky,“ usmíval se.
Sourozenci Mrázkovi svůj rytmický program zatancovali na adrenalinový hit kapely AC/DC, halou však zněla verze upravená pomocí AI.
„My na tu AI hudbu vůbec nechtěli jezdit, ale přišel vrchní rozhodčí z ISU, že prostřední část je pomalá a my do rytmického pomalou hudbu nechceme,“ vysvětloval Mrázek. „Tak jsme hledali jinou skladbu od AC/DC, nic nesedělo, aby to nebylo až moc rychlé a bylo něco mezi. Doufám, že to nebude trend, a že za deset let nebude na youtube bruslit počítač. Chtěl bych, aby sport furt jezdili lidi. Přijde mi to jak RUR od Karla Čapka, mám z toho trochu strach.“
Mrázkovi areně ukázali nabitou jízdu, jejíž vyznění podpořily jejich metalové kostýmy.
„Vždycky trvá, než se zpátky uklidníme. V programu je hodně adrenalinu. Ještě tak hoďku budeme nadšený,“ usmívala se Mrázková.
Jejího bratra unikátní atmosféra zaplněné haly během jízdy na chvíli odzbrojila.
„Já radši jezdím na to, když diváci tleskají, než když je aréna víc potichu. Za mě bylo super. Já se trošku zasnil, ale jen trošku, protože vím, že tam musí být všechny ty věci, co jsme dělali. Ale užíval jsem si to víc. Byl jsem dnes hodně unavený a diváci mi pomohli to překonat,“ vysvětloval.
Mrázkovým rozhodčí přiznali 76,74 bodů, kterými se v rytmickém programu zařadili na dvanácté místo. Kateřina si po jízdě ze záplavy plyšáků, které napadaly z tribun, na ledě vybrala bílou husu. Jde o rodinný talisman.
„Je od bratra Vlastíka. Hodil mi ji a já ji potřebovala sebrat. Chci mu ji vrátit, aby mi ji zase hodil na volnou,“ usmívala se. „Jsem spokojená, máme tu rodinu, po dlouhé době nás viděli bruslit naživo.“