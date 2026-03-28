Krasobruslaři jsou v šoku: Atmosféra na MS v Praze? Taková není ani v Japonsku
Český sportovní fanoušek to na mistrovství světa v krasobruslení zase vyhrál. Populární hvězdy i domácí reprezentanti jsou perplex z publika, které chodí i na ranní tréninky. „Takovou atmosféru v životě nezažil a v životě už asi nezažije, dokud nebude šampionát zase v Praze,“ řekl trenér Michal Březina k výkonu Georgiie Reshtenka ve volné jízdě.
Lidé asi přišli především na Iliu Malinina, který nechal zapomenout na kolaps ze ZOH v Miláně a v Praze se stal potřetí mistrem světa. Ale když se na svou show chystal český bruslař Georgii Reshtenko, dali mu svou lásku pořádně pocítit.
„Já jsem jako závodník takovou atmosféru nezažil ani v Japonsku. Možná na olympiádě ve Vancouveru, kde byla vyprodaná hala, by se to dalo srovnat hlasově, byl tam taky hukot,“ líčil Březina. „Ale nikdy jsem nezažil, že bych neslyšel vlastního slova. Když vyvolali jeho jméno a hala začala burácet, neslyšel jsem sám sebe.“
Reshtenko sice získal překvapivý bronz na lednovém mistrovství Evropy, jenže na globální scéně byl ve volné jízdě poprvé. Rozpumpovaný přijetím arény se energicky rozjel, aby jeho šance na maximální výkon byly po pár sekundách v trapu.
Úvodní kombinaci mu pokazil špatný výjezd z čtverného toeloopu a následoval pád při čtverném salchowu. Nepovedly se mu ani piruety. Bodovým součtem 207,16 zůstal víc než třicet bodů za svým bronzovým výkonem z lednového ME v Sheffieldu a skončil dvaadvacátý.
Lidi jsou na naší straně, zní
„Když nezačneš dobře, je to těžší,“ povzdechl si Reshtenko. „Ale pak jsem se srovnal a na konci jízdy jsem měl víc sil než jindy. Vždycky tam už umírám a nemůžu a teď jsem měl síly v pořádku, Nedělal jsem ale elementy čistě, moc jsem chtěl. Je to dobrá zkušenost.“
Elitní krasobruslaři dostali na závěr olympijské sezony možnost závodit před euforickým a hlasitým publikem.
„Jsme rádi, že tu jsme. Je to další možnost předvést show. Aréna tomu pomáhá, je to koncertní sál a lidi jsou na naší straně,“ pochvaloval si Francouz Guillame Cinzeron, olympijský šampion v tancích na ledě.
Reshtenko měl zjevně potíže srovnat si ve velkém okamžiku své první volné jízdy na mistrovství světa adrenalin se soustředěním na samotnou jízdu. Po úvodních výpadcích skočil dva trojité skoky a nakonec doručil i kombinaci se čtverým toeloopem plánovanou na začátek jízdy. Na závěr ale zaváhal u trojitého axela i trojitého lutze.
„Viděl jsem na něm, že je strašně nahecovaný, nabuzený. Já jsem se ho spíš snažil uklidnit, aby se trošku srovnal. Tak na půl se to povedlo,“ líčil Březina. „Kromě prvního toeloopa, kde trošičku bodal mimo, jsem žádné technické chyby neviděl. Opravdu to bylo o hlavě, že chtěl až moc, do některých věcí dal až moc síly, zvlášť na konci do axela. Nemá se za co stydět. Náš hlavní cíl byl postoupit do volných jízd, to se povedlo, byl to bonus.“
Třiadvacetiletého bruslaře čeká jen pár dní volna, než se znovu vrhne do tréninku.
„Měl jsem tu samozřejmě větší cíl, ale jsem si jistý, že mě to posune. Teď už vím, jak to může být a jak by to mělo být. Je to krásný pocit být tu před plnou halou a lidmi, co mě podporují. Třetí místo z mistrovství Evropy je pro mě obrovský výsledek a motivace pro další olympijský cyklus,“ řekl Reshtenko. „Jedu na pět dní lyžovat a pak zpět na led, dělat nové krásné programy. Tam je co zlepšovat, ve skocích, v piruetách, čeká mě velká práce.“
Mistrovství světa v krasobruslení v Praze:
Muži - konečné pořadí: 1. Malinin (USA) 329,40, 2. Kagijama 306,67, 3. Sato (oba Jap.) 288,54, 4. Gogolev (Kan.) 281,04, 5. Siao Him Fa (Fr.) 271,56, 6. A. Selevko (Est.) 270,42, ... 22. Reshtenko (ČR) 207,16.