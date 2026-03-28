Návrat krále Malinina! Na MS v Praze naložil šest čtverných skoků, slaví hattrick
Král je zpátky tam, kam patří. Americký krasobruslař Ilia Malinin na mistrovství světa v Praze dokončil comeback roku, nechal odplout olympijské zklamání a šampionát vyhrál potřetí v řadě. Čtyřicet let poté, co Jozef Sabovčík jako první skočil na významném závodě čtverný skok, jich nabídnul natřískané aréně hned šest. „Cítil jsem se milovaný,“ řekl fanouškům přímo od ledu.
Jozef Sabovčík se neubránil úšklebku. „Čtyřicet let dozadu…“ procedil na téma velkého výročí.
Na evropském šampionátu 1986 v Kodani se stal Sabovčík pionýrem, který ze záplavy trojitých skoků vytáhl čtverný. Volnou nohou tehdy lehce škrtl ledem, takže mu ho mezinárodní federace ISU po čase zneplatnila. Ale místo v historii krasobruslení jeho výkon má i po čtyřiceti letech.
„Do jisté míry jsem ostatním ukázal, že to jde. Ale pak byla stagnace. Já jsem to udělal v osmdesátém šestém a teprve v polovině devadesátých let to začalo být na běžném pořádku. Teď se bez čtverného skoku do první desítky člověk těžko dostane,“ řekl Sabovčík během setkání českých krasobruslařských legend v útrobách O2 areny.
Závod na pražském mistrovství světa to dokázal. A Ilia Malinin, spolu s Lindsey Vonnovou asi nejslavnější poražený nedávné olympiády, byl první v řadě. Jen se jeho sobotní volná jízda rozjela, už to začal sázet. Čtverný flip, čtverný lutz, čtverný rittberger. Mezi nimi trojný axel místo čtverného, který Malinin jako první na vrcholné úrovni ovládl.
„Já jsem si ze začátku myslel, že čtverný axel není možný. Ale Ilia skáče dosti vysoko, má neuvěřitelně rychlou rotaci,“ říká Sabovčík. „Nás tehdy měřili, měli jsme dvacet jedna setin sekundy jednu rotaci. Jeho rotace je asi sedmnáct setin, to je o dost rychlejší.“
Čtverné skoky i salto vzad
Malinin v Praze dostál své přezdívce „král čtveráků“, neboli Quad God, kterou si vetknul i do názvu svého Instagramového účtu. Po úvodní kaskádě dodal v kombinacích ještě čtverného lutze, čtverného toeloopa a čtverného salchowa. Znovu pobavil taky backflipem, saltem nazad, z něhož tentokrát dopadl na jednu nohu. I tenhle cirkusový prvek mají společný se Sabovčíkem, který ho však mohl předvádět jen v exhibicích.
„Já jsem ho poprvé viděl, když ho Terry Kubicka skočil v sedmdesátém šestém v Innsbrucku na olympiádě v poslední minutě volné jízdy. Hned po tom závodě to zakázali. Ale já jsem věděl, že se to musím naučit,“ usmívá se Sabovčík. „Potom mě to strašně bavilo. Jsem rád, že to povolili, že se to může. Vidíte ohlas diváků a my potřebujeme dostat fanoušky zpátky k našemu sportu.“
Malinin tuhle sílu určitě má. V nabité pražské O2 areně seděly stovky diváků s transparenty na jeho podporu. Když skončil, bylo jasné, že je potřetí v řadě světovým šampionem, koupal se v jejich obdivu.
„Děkuju každému z vás. Jste to právě vy, kvůli nim tlačíme svá těla i mysli na maximum,“ řekl Malinin divákům.
Pražskou volnou jízdu jel 43 dní po neočekávané kalamitě, kterou zažil na závěr olympijských her v Miláně, kde ztratil náskok po krátkém programu a skončil osmý.
„Jsem rád, že je tahle sezona, kde jsem zažil příjemné i nepříjemné věci, u konce. Na tohle mistrovství světa jsem přijel s jiným nastavením mysli. Chtěl jsem tady jet sám pro sebe, užít si každý moment na ledě. A to přesně jsem udělal,“ vysvětloval Malinin. „Je to sice trochu sobecké, ale někdy je dobře přemýšlet nad tím, co sami potřebujete.“
Medaile do rodinné historie
Malinin musel v poslední jízdě reagovat na povedené představení dalšího zklamaného z olympiády. Japonec Yuma Kagiyama sice v Miláně získal stříbro, ale zároveň přišel o vítězství kvůli pádu při čtverném flipu. Jeho jízda nebyla bezchybná. Neukázal čtverného axela, kterého ale předvedl na ranním tréninku, a v poslední kombinaci předvedl dvojitého axela místo trojitého. Na celkovém vyznění to ale nic nezměnilo.
„Pro sport je to vynikající. Každý se na něho těší,“ řekl o něm Sabovčík.
Jak Malinin, tak Kagiyama přidali medaile do rodinné historie. Při posledním mistrovství světa v Praze, které se v roce 1993 konalo v holešovické Sportovní hale, tam závodila Malininova maminka Taťajna a Kagiyamův otec a trenér Masakazu.
„Vůbec nevím, na jakých závodech táta závodil,“ smál se Kagiyama. „Taky jsem o tom nevěděl. Musím se mámy zeptat. Je to velmi cool spojení,“ reagoval Malinin.
Teď oba spolu s dalšími špičkovými bruslaři čeká ještě zámořská show Stars On Ice. A pak? „Na chvíli opustím kluziště. Poslechnu si muziku, zahraju si videohry. Nebo budu celý den spát,“ plánuje Malinin.
Mistrovství světa v krasobruslení v Praze:
Muži - konečné pořadí: 1. Malinin (USA) 329,40, 2. Kagijama 306,67, 3. Sato (oba Jap.) 288,54, 4. Gogolev (Kan.) 281,04, 5. Siao Him Fa (Fr.) 271,56, 6. A. Selevko (Est.) 270,42, ... 22. Reshtenko (ČR) 207,16.