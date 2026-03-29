Rekord v návštěvnosti na MS v Praze! Pytle plyšáků i vzpomínka na zemřelého šéfa
Rekordních 127 837 lidí navštívilo během pěti dní krasobruslařské mistrovství světa v Praze. Pro samotné závodníky znamená přízeň fanoušků i hromadu plyšových hraček, které jim nadšení diváci naházeli na led. „Děti to vždycky seberou, akorát jsme jich nikdy neměli tolik,“ smála se tanečnice Kateřina Mrázková.
Bylo to jako déšť z plyše. Elitní bruslaře na světovém šampionátu v O2 areně ohromila přízeň publika, která se kromě hlučné podpory závodníkům napříč mezinárodním polem projevila i stovkami dárečků, které pršely z tribun.
Kateřina Mrázková si svůj příděl po pátečních rytmických tancích uschovala v kumbálku za mixzonou, kde se plyšáci hromadily. „Nechala jsem je tam úmyslně, abych nemusela nadvakrát,“ usmívala se.
Po sobotním volném tanci si pak s bratrem Danielem vyzvedla pět plných pytlů plyšového potěšení. „Nevím, kolik jich je,“ líčila. „Nejvíc jsme jich měli loni na Skate America, kdy jsem dostala max deset plyšáků. Ještě jsem to tahala letadlem.“
Mrázkovi mají svou osobní fanynku, která jim kdysi poslala na led žlutou ponorku, když tancovali a hudbu Beatles, nebo labuť, když jeli jízdu na tóny Čajkovského Labutího jezera. Jejich mladší bratr jim od té doby hází na led plyšovou husu. Po sobotním závodě byli ve skvělé náladě. Povedeným volným tancem si zasloužili jedenácté místo, což je jejich nejlepší výsledek na světových šampionátech. Bodovým součtem 190,17 bodu si navíc vytvořili osobní rekord.
Sourozenci Taschlerovi naopak prožili náročný den, protože se do něho Natálie probudila s následky otravy jídlem. Během jízdy se jim nepovedla zvedačka a výkonem 173,93 skončili osmnáctí.
„Po tréninku jsme přemýšleli, že odstupujeme, protože mi bylo velice špatně, za celý den jsem nesnědla nic a byla jsem celou dobu v posteli,“ líčila Taschlerová. „Důvod proč jsme na ten led šli, byli lidi, že je to doma a bojovali jsme jak ten český lev až do konce.“
Mrázkovi si po své jízdě vychutnali pobyt na křesílku pro vedoucí pár. „Bylo to fajn. Měli jsme šanci ještě jednou poděkovat divákům a hale za to, jací byli. Tohle byl zážitek, který v nás zůstane na furt, bylo to hustý,“ líčí Mrázková.
Událost měla světovou úroveň
Přijetí šampionátu i pražského publika krasobruslařský svět ohromilo. Nejenže byla O2 arena každý den zaplněná až do horního prstence. Fanoušci byli navíc euforičtí, aktivní i empatičtí. Fandili nejen českým závodníkům a největším hvězdám, ale uznale tleskali všem závodníkům. Pořadatelé prodávali lístky i na ranní tréninky a i na ně se scházelo několik tisíc fanoušků.
„Spokojenost je slabé slovo. Cítím mnohem, mnohem víc. Tahle událost má světovou úroveň, pokud jde o halu, organizaci a také fanoušky. Čeští fanoušci jsou plní energie, hodně sportovce povzbuzují. Krasobruslaři jsou opravdu šťastní, že tady jsou,“ chválil Kim Jae-youl, prezident mezinárodní federace ISU. „Nemůžu chtít víc. Fanoušci fandí bez ohledu na národnost. Užívám si to. Ale nejdůležitější je to pro naše závodníky. Obětovali patnáct, dvacet let života, aby se dostali na světovou scénu. Když jim fandí takhle energičtí fanoušci, je to nejlepší, co se může stát.“
Pražský šampionát celkovým číslem 127 837 diváků překonal návštěvnický rekord v historii krasobruslení. Zatím zřejmě největší počet lidí přilákalo v roce 2000 americké národní mistrovství v Clevelandu. V dějinách MS Praha překonala čísla z MS 2023 v japonské Saitamě (100 000) i MS 2016 v Bostonu (108 000). Praha navázala na podobně úspěšný loňský šampionát, který se znovu konal v Bostonu.
„Kam se hrabe Boston!“ řekl však Daniel Mrázek. „Tam jsme jezdili autobusem třicet minut, chodili jsme rolbárnou. Dobré bylo, že jsme byli úplně odříznutí. Protože dneska, když jsme se šli rozcvičovat, tak před vstupem čekalo strašně moc lidí. Říkal jsem Kátě: Koukej jinam! Teď se s nimi nemůžeme fotit a podepisovat.“
Organizátoři už jednají o možnosti, že by se v dalších letech v Česku mohlo znovu konat mistrovství Evropy, případně že by se v něm mohl pořádat závod elitní série Grand Prix. Úspěch šampionátu má pro ně i velký emocionální význam poté, co koncem minulého roku zemřel dlouholetý předseda svazu a šéf organizačního výboru Stanislav Židek.
„Když se v listopadu stalo, co se stalo, tak jsme si řekli, že ten šampionát nejen že bude skvělý, ale bude výborný, protože ten Standa to seshora vidí,“ uvedl Židkův nástupce Evžen Milčinský.