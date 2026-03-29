Exhibice na MS v Praze: Češi jeli na Davida i Gotta. Španělé jako fotbalisti: Penalty na ledě!
Světový šampionát v krasobruslení vyvrcholil v O2 areně populární exhibicí, které se zúčastnili i všichni čeští reprezentanti. Tři Češi se předvedli i ve speciálních vystoupeních. Zvláštní náboj měla show Elišky Březinové, která ve třiceti letech před pražským publikem ukončila kariéru.
Čím poděkovat českým fanouškům za rekordní světový šampionát v pražské O2 areně? Taneční pár Kateřina a Daniel Mrázkovi se jim při závěrečné exhibici odvděčili zábavnou show za zvuků českých hitů. Halou zazněl nejdřív Trezor Karla Gotta, Jasná zpráva od Olympiku a popový hit Nonstop od Michala Davida.
„Zlatá česká klasika. Bude to sranda, protože na exhibici si můžeme dělat, co chceme, nemusíme být pořád spolu jako na závodech,“ těšil se Mrázek po sobotní volné jízdě. „Přemýšleli jsme o tom už tak před rokem. A my strašně máme rádi Michala Davida, už od malička. Ale jen Michal David nám přišel blbý. Tak jsme vymysleli Karla Gotta a ještě má táta má rád Olympic, prostě aby tam bylo všechno.“
Při exhibici se předvedl i sólista Georgii Reshtenko, který si vybral muziku někdejší popové ikony East 17. Všichni čeští krasobruslaři, kteří na MS závodili, se předvedli ve společné jízdě.
Španělé kopali penalty
Na hudbu Britney Spears se na ploše ukázala Eliška Březinová, pro niž znamenala exhibice loučení s kariérou. Do týmu pro šampionát se nedostala, ačkoli před svou závěrečnou sezonou přesídlila do USA, kde trénovala ve skupině kouče Rafaela Arutjunjana a svého bratra Michala. „Je to skvělé, protože dostat se na listinu těch, co budou na exhibici na mistrovství světa, to se nestává jen tak někomu. Je to pro mě velká pocta,“ líčila Březinová.
V pětadvaceti letech se jako čerstvá čtyřnásobná světová šampionka v exhibici rozloučila i Japonka Aori Sakamotová.
Pozdvižení vzbudil španělský taneční pár Olivia Smartová, Tim Dieck, kteří se na ledovou plochu dostavili ve španělských fotbalových dresech, trenýrkách i štulpnách. Během svého vystoupení zinscenovali imaginární fotbalový zápas. V závěru své show dokonce zvládli penaltový rozstřel se skutečným fotbalovým míčem a malou brankou. A hned po něm si zaskotačili s připravenou českou vlajkou. Odkaz na čtvrteční vítězné drama českého národního týmu s Iry byl jasný…
Američan Ilia Malinin po svém vystoupení obdržel novou cenu pro Průkopníka krasobruslení za to, že koncem minulého roku při finále Grand Prix v Nagoji předved ve své volné jízdě jako první v historii sedm kompletních čtverných skoků.