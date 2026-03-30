Krasobruslařské kontroverze se sudími. Britové se zlobili v Praze, Čechy obrali na ZOH
Podobně jako krasobruslařská olympiáda v Miláně, ani všeobecně oceňovaný světový šampionát v Praze se nevyhnul skandálu, v němž hrají roli rozhodčí. Tentokrát končili roztrpčení Britové Lilah Fearová a Lewis Gibson, kteří přišli o medaili v tanečních párech kvůli kontroverzní srážce. „Náš sport je nádherný, ale spravedlnost tam není,“ říká česká legenda René Novotný. Sám kvůli rozhodčím kdysi přišel o olympijskou medaili.
Sekundy stále ubíhaly a s nimi rostlo napětí. Lilah Fearová s Lewisem Gibsonem seděli na osudovém gauči s názvem Kiss and Cry a nemohli se dočkat známky, která měla rozhodnout, jestli si z O2 areny odvezou medaili. Čas od konce jejich jízdy ukrojil téměř pět minut, když výsledky konečně blikly. Britové byli v tu chvíli druzí, což pro ně ale znamenalo, že na ně medaile zřejmě nezbude.
„O co jde? Oni to nevědí. My to nevíme. Co to sakra je?“ rozčiloval se v přímém přenosu stanice TNT Sports komentátor Simon Reed.
Šlo o to, že se rozhodčím nelíbily Gibsonovy natažené ruce ve zvedačce, což ohodnotili jako ilegální element a páru udělili dvoubodovou srážku. Ta rozhodla o tom, že Britové skončili čtvrtí a přišli o bronzovou medaili na úkor Američanů Emiley Zingasové a Vadyma Kolesnika.
„Jsme přesvědčeni, že tento bodový odpočet byl uplatněn nesprávně a neodráží přesně výkon, který předvedli na ledě,“ reagovala britská federace BIS. „Proti tomuto rozhodnutí podáváme formální námitku a naše obavy předneseme Mezinárodní krasobruslařské unii (ISU). Rovněž požadujeme úplné a nezávislé přezkoumání rozhodovacího procesu.“
Francouzka nadržovala krajanům?
Výsledky zatím platí, pro světové krasobruslení ale jde o další nepříjemnou události po skandálu na závěr olympijských her v Miláně. Tance na ledě tam stejně jako v Praze vyhrála francouzská dvojice Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron o 1,43 bodu před Američany Madison Chockovou a Evanem Batesem.
Pozdvižení způsobilo, když se ukázalo, že francouzská rozhodčí Jezabel Dabouisová udělila Francouzům o masivních 7,71 bodu víc než Američanům.
Problém nebyl v tom, že Madisonové s Batesem udělila nejnižší známku ze všech rozhodčích. Za prvé se její hodnocení škrtalo a ukázalo se taky, že Dabouisová udělovala nižší body i ostatním. Američani u ní skončili druzí. O to víc však vynikla její vysoká známka pro krajany. Ta se do výsledků počítala, protože nejvyšší body dal Francouzům český rozhodčí Richard Kosina.
„Bylo dost těžké rozhodnout, jestli vyhrají Američani nebo Francouzi. Jsou to různé styly bruslení, ale oba na vynikající úrovni. Já myslím, že rozhodčí nemají důvod někoho poškodit, nebo potáhnout. Známky se škrtají, zůstane sedm, které určují pořadí,“ uvedl Kosina pro iSport. „Může se stát, že někdo něco nadhodnotí, ale to může být tím, že vás něco nadchne. Určitě to není úmysl. Myslím, že to byl souboj závodníků, nikoli souboj rozhodčích.“
Kontroverze ohledně hodnocení rozhodčích provázejí špičkové krasobruslení desítky let. V únoru 1992 se v Československém Sportu během zimních Her v Albertville objevil titulek: Šťovík servírovali rozhodčí.
Článek Československého Sportu z roku 1992 • Archiv
Na titulní straně se po závodě sportovních dovjic píše: „Sportovnímu páru Kovaříková – Novotný ´odřízli´ bronzovou medaili z krku neobjektivní rozhodčí!“
Česká dvojka tehdy patřila mezi absolutní špičku, což o měsíc později potvrdila stříbrnou medailí na mistrovství světa v Oaklandu. V Albertville však skončila čtvrtá, přestože bronzoví Kanaďané Isabelle Brasseurová a Lloyd Eisler udělali několik chyb.
„V devadesátém druhém roce jsme zažili velkou nespravedlnost. Odehrála se tam politika,“ líčil Novotný během pražského šampionátu pro Český rozhlas. „Beru to tak, že sport náš je nádherný, ale spravedlnost tam není. Když člověk začne dělat krasobruslení, musí si uvědomit, že tenhle sport takhle bohužel je.“
Proč by rozhodčí dělal něco, co mu přinese diskvalifikaci?
Největší kontroverze v historii se udála na olympiádě 2002 v Salt Lake City. Závod sportovních dvojic podle rozhodčích vyhráli Rusové Jelena Běrežnaja a Anton Šicharulidze, stříbro připadlo Kanaďanům Jamie Saléové a Davidu Pelletierovi. To vzbudilo velkou kritiku médií a francouzská rozhodčí Marie-Reine Le Gougneová přiznala, že na ni francouzská federace v čele s jejím prezidentem Didierem Gailhaguetem tlačili, aby v rámci handlu pro soutěž tanečních párů jako první vyhlásila Rusy.
MOV nakonec udělil dvě zlaté medaile, Le Gouneová byla suspendována a mezinárodní federace změnila pravidla tak, že mají rozhodčí větší možnosti rozdělit výkonnost závodníků než v předchozím systému s maximální bodovou hodnotou vyjádřenou šestkou.
„Rozhoduje se úplně jiným způsobem. Rozhodování je objektivnější, úlety jsou minimální. Proč by rozhodčí dělal něco, co mu přinese diskvalifikaci?“ říká Kosina.
Přesto se na olympiádě v Miláně i na světovém šampionátu v Praze objevily další sporné momenty. Není zřejmě náhodou, že se to stalo v tancích na ledě, kde schází náročné skoky, které výkonnost bruslařů rozdělují snadněji.
„Tance jsou nejtěžší disciplína na rozhodování. Tam nemáte pády ve skocích, všechno se sleduje do detailu. Rozhoduje v podstatě každý krok,“ líčí Kosina. „Sleduje se v první řadě, aby všechny kroky byly do hudby, pak se sleduje kvalita kroků. Jsou to takové nuance, které normální člověk ani nepostřehne.“