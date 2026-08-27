V 16 letech skončila, pak vyhrála olympiádu. Teď šampionka znovu šokuje fanoušky
Dvojnásobná olympijská šampionka a mistryně světa v krasobruslení Alysa Liuová je výjimečná nejen svými výkony na ledě, ale i způsobem, jakým si režíruje vlastní kariéru. V nadcházející sezoně se rozhodla dopřát si pauzu od závodění. Jednadvacetiletá Američanka, která kariéru přerušila už v minulosti, to oznámila na sociálních sítích, své fanoušky ale ujistila, že se na led hodlá vrátit. Volný rok plánuje využít k práci na bruslařské technice a uměleckém projevu.
Když v roce 2022 ohlásila v 16 letech konec kariéry, působilo to neobvykle. „Začala jsem bruslit v pěti letech, takže jsem strávila na ledě 11 let a bylo to bláznivých 11 let. Upřímně řečeno jsem si nikdy nemyslela, že toho dosáhnu tolik...,“ hlásila poté, co se stala vítězkou mistrovství USA a měla na kontě i bronz ze světového šampionátu a debut na olympiádě.
Na led se nakonec vrátila po dvou a půlleté pauze a v roce 2025 slavila světový titul. Na letošních olympijských hrách v Miláně ovládla jako první Američanka od roku 2002 závod krasobruslařek. Navíc pomohla americkému týmu k zisku zlata i v soutěži družstev.
Nyní volí další úkrok stranou. „Zatímco ostatní oznamují své programy, já bych ráda využila této příležitosti a oznámila, že v této sezoně závodit nebudu,“ napsala Liuová na instagramu. „Vždycky jsem chtěla sama sobě dávat nové výzvy, aby se můj umělecký projev a bruslení mohly rozvíjet. Je pro mne důležité, aby můj sportovní výkon odrážel můj osobní růst,“ doplnila s tím, že končit nehodlá: „Nebojte se, vrátím se. A mezitím budu zpovzdálí fandit svým týmovým kolegům.“
V úterním rozhovoru pro NBC Sports Liuová řekla, že během soutěžní pauzy plánuje pracovat na „celkovém uměleckém projevu, piruetách, skocích a všem“. K závodění se chce vrátit v sezoně 2027/28. „Měla jsem pocit, že to tak bude správně. Takže věřím svým instinktům,“ dodala.