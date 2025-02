Zabystřan začíná MS ve své nejsilnější disciplíně. Má na bednu, hlásí parťák

Řekl si o pozornost v absolutní elitě rychlostních disciplín světového lyžování. Jan Zabystřan pojede možná největší závod své průlomové zimy v pátek (11.30, PP ČT sport a Eurosport), kdy na mistrovství světa vtrhne do super-G. „Je to moje disciplína číslo jedna a doufám, že to tady potvrdím,“ říká.

Nadějná současnost se mu míchá s příjemnou minulostí. V Saalbachu-Hinterglemmu se Světový pohár nejezdí tak často, Zabystřan má ale odsud spoustu krásných vzpomínek.

„Jako malý jsem tu jezdil hodně FILA sprintů. Je pro mě hezké se sem po těch letech podívat,“ usmívá se. „Na chatě mám pár pohárů, takového toho šaška. Myslím, že pořád ve zdejším logu je.“

Cirkusový šášula je místní marketingovou značkou podobně jako ostré slunce a sníh, který se liší od prolitých ledových pist.

„Sníh je celkem tvrdý, ale krásně drží. Je potřeba si hrát s ostrostí hran, ale zatáčení je nádherné. Člověk jede čistě, hrana prostě letí. Dost si tady věřím. Je to můj sníh. A doufám, že se to ukáže,“ řekl Zabystřan poté, co si mistrovskou trať projel ve dvou trénincích sjezdu.

Zažívá právě teprve druhou sezonu od chvíle, kdy se rozhodl specializovat na rychlostní disciplíny. A i díky špičkovému materiálu z továrny Kästle a spolupráci s německým týmem už sází hodnotné výsledky. V Beaver Creeku byl v prosinci v super-G i ve sjezdu těsně za desítkou.

„Myslím, že má ještě mnohem větší potenciál, než ukázal,“ řekl o něm jeho německý parťák Romed Baumann. „Bude zajímavého ho sledovat. Nemyslím si, že to je daleko. Když bude mít dobrá startovní čísla, tak je muž pro top desítku, možná i na podium.“

Zabystřan je skromný chlapík. O vysokých ambicích nerad mluví, mnohem radši je ukazuje přímo na svahu.

„Nemám moc rád mít extrémně vysoké ambice, protože pak jsem zbytečně nervózní. Přepálené sebevědomí taky není dobrý,“ usmívá se. „Jsem rád, že to takhle Romed vidí. Jo, doufám, že to někde klapne víc. V těch stočených zatáčkách si tady věřím, takže si myslím, že by tady mohl padnout nějaký dobrý výsledek.“

V Hinterglemmu zatím zvládl dva tréninky. Ve středu těsně před cílem schválně minul bránu, ve čtvrtek skončil pětadvacátý.

„Chtěl jsem si ještě vyzkoušet jinou stopu, jiné lyžáky. Nějaké věci byly fajn, nějaké věci nebyly tak fajn, ale dobré vědět,“ hodnotil Zabystřan. „Furt máme ještě jeden trénink, to ještě můžeme trošku doladit. Je fakt hezké, že si člověk může vyzkoušet věci, které si jinak nevyzkouší.“