Ledecká vyhrála poslední trénink: Dobré znamení, přidává to očekávání

Den před dalším zlatým bojem jsou kolem Ester Ledecké samé dobré zprávy. Probíhající nachlazení ji dovolilo posilující spánek a s větší energií se prohnala sjezdovkou Ulli Maierové nejrychleji ze všech. Neměla na nohou ani své závodní lyže, za trénink se medaile nedávají. Udělala si každopádně lepší náladu než velká jména jako Sofia Goggiaová a Stephanie Venierová, která se nedostala do cíle.

Co vám jízda ukázala?

„Je to samozřejmě dobré znamení, na druhou stranu je to jen trénink. Holky si také zkouší spoustu věcí, tak se to nedá brát úplně vážně. Ale já jsem si tu jízdu užila, zlepšila jsem ty pasáže, které jsem chtěla. Stejně je tam ještě pár věcí, na kterých musím ještě zapracovat.“

Které pasáže z mistrovského sjezdu jsou klíčové?

„Tam jsou všechny docela důležité. Je to takový hezký sjezd, pořád tam jsou nějaké vlny, je důležité být aktivní a jít s těmi vlnami. Jet co nejvíc zabalená, co nejvíc čistá. Uvidíme, jak to půjde. Tschunti (servisman Guntram Mathis) mi určitě připraví senzačně lyže, tak se je budu snažit dohnat.“

Jaké bude stát na startu závodu jako vítězka posledního tréninku?

„Když vyhrajete trénink, tak to samozřejmě přidává tlak a očekávání. Nicméně já to beru tak, že to je pořád trénink. Všechny holky zkouší lyže, některé nemají závodní lyže. Ani já jsem dneska neměla závodní lyže. Takže to beru tak, jak to je.“

Co říkáte na pád vaší kamarádky Sofie Goggiaové, která zaváhala na druhém ze dvou velkých skoků?

„Budu doufat, že je Sofka je v pohodě, protože měla něco s ramenem. Taky toho má už teď dost. Vypadala, že dojela v pohodě do cíle. Ona je v tomhle dobrá, že se z těch věcí strašně rychle otřepe.“

Trápí vás nachlazení, jak jste se vyspala?

„Vzala jsem si prášky na spaní… (smích) Spinkala jsem dobře a teď jsem odpočatější, mám víc sil. Akorát jsem se probudila zase s knedlíkem v krku, ale už jsem měla sil dost. Vzala jsem si dva paraleny.“

Někdy nemoc značí to, že je tělo ve vrcholné formě. Může to být váš případ?

„Nevím, to jsem ještě neslyšela. Mně ta jízda i včera (při super-G) dost bavila, byla super, ale pak jsem tu spodní pasáž měla trochu snowboardovou. Jinak to bylo fajn a dneska jsem si to taky užila, uvidíme, co přinese zítřek.“

Pochvalujete si, že ve sjezdu hodně cítíte adrenalin. Je to znát, i když nejste úplně fit?

„Já to stejně miluju! Speciálně ty dva velké skoky jsou úplně senzační. Na to najíždíte a už víte, jaký to bude úžasný pocit, když poletíte vzduchem. A tady se opravdu docela proletíte. Ono to vypadá v televizi, že nic, a on je to docela vysoký a daleký skok. Skáčeme třicet, čtyřicet metrů. Vždycky se těším, těším, těším. Pak uííí!“ (směje se)

Na nejdelším skoku se dá hodně získat i ztratit, jak by ho nejlíp projet?

„Snažíte se to vždycky trošku ztlumit. Jak jsem na to natěšená, snažím se hlavně ještě neodrazit, abych si to užila. (smích) Snažím se to ztlumit a zůstat ve vzduchu kompaktní, což se mi dneska na tom druhém skoku nepovedlo, protože jsem se rozbalila a trošku mě to tam vyrotovalo. Podobně jako Sofii, ale ji ještě víc na patky. Musím na to být připravená a zítra to ztlumit ještě líp.“

Počítá na mistrovství světa ještě s obřím slalomem či s týmovou kombinací?

„Já tady asi zůstanu jenom jeden den si odpočinout a pak pojedu na snowboard. Bohužel nemám moc času na to rozjíždění. Chtěla bych jet do Kvitfjellu, budu se teď snažit minimálně týden věnovat snowboardu, abych se připravovala už na snowboardové mistrovství (koná se koncem března ve Svatém Mořici – pozn. red.). Budu do mistrovství postupně přidávat snowboardu a ubírat lyží.“