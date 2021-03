Zrušení super-G nerozumím, teď je azuro, zlobil se trenér Ledecké

Super-G bylo zrušeno kvůli mlze, nebyla ale podle vás jiná varianta?

„Úplně tomu nerozumím. V tu chvíli, kdy jsme byli ráno na prohlídce, tak to nešlo, situace nebyla dobrá. Ale pak bylo super-G zkrácené na třicet bran, to je délkou skoro jako obřák. Jenže oni nebyli schopni za tři hodiny odklidit sníh, který napadl, bylo ho tam tak třicet centimetrů. Povrch byl dobrý. Stačilo jen odklidit sníh, což pořadatelé vždycky zvládají.“

Při poledním vyhlašování malých globů za super-G bylo přitom znát, že už se podmínky lepší…

„Pět minut po tom, co to zrušili, tak bylo hezky. Ještě mají Laru Gut, která mohla vyhrát velký globus. Nechtěl bych být k nim nespravedlivý, ale podle mě to nezvládli.“

Jak rozhodnutí hodnotily ostatní týmy?

„Všichni byli na hotelu. My jsme byli na kopci jediní s Američany a Kanaďany, protože máme hotel až v Churu. Ve středu se jet nedalo, dneska se dalo. Byla mlha, tvrdili, že nemohli odklízet kvůli mlze. Teď se dá, je nádherně.“

Co znamená konec sezony bez dvou finálových závodů Světového poháru pro Ledeckou, která v sezoně zazářila vítězným super-G ve Val d´Isere, druhým místem ve sjezdu v Crans Montaně, či dvěma těsnými čtvrtými místy na mistrovství světa v Cortině d´Ampezzo?

„Je to škoda, trošku nám nepřálo štěstí. Sezona byla dobrá, její výkonnost byla suprová. Na mistrovství světa bohužel dvě čtvrtá místa, vynechala závody, zranila se a nemohla jet všechny, teď zrušené finále svěťáku, to samozřejmě byla lehká smůla. Na druhou stranu v pohodě, sezona byla pěkná, okolnosti teď byly proti nám, ale nejde o život.“

Viděl jste na Ledecké lyžařském projevu další posun?

„Technicky určitě, v super-G se strašně zlepšila, ve sjezdu jezdila jak vloni, akorát v jednom závodě vypadla a dva vynechala. V celkovém pořadí ve sjezdu to bylo zhoršení, ale lyžařsky je na tom líp.“

Co říkáte na to, jak se Ester vrátila po vážném pádu v Crans Montaně?

„Bylo vidět, že to vyhodnotila tak, že to nebylo tím, že má málo natrénováno. Byla to chyba, která nastala, protože jela hodně rychle. Trošku nás to přibrzdilo, ale nebylo to takové přibrždění jako naposledy.“

Čekají Ester i po skončení Světového poháru ještě nějaké závody?

„To budeme řešit. Doufali jsme, že tady pojedme obřák a slalom, to teď nemůžeme, protože jsme nedosáhli pěti set bodů. Budeme se o tom bavit.“

Máte už představu o tom, jak bude v příští olympijské sezoně vypadat kombinace snowboardu s lyžemi?

„To si musí říct sama. Ester se musí vyrovnat se snowboardem, pak budu vědět, co dělat. Když nevím, jak to bude se snowboardem, nemůžu si dělat žádné plány.“