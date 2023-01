Zlomená ruka a děsivá jízda kousek od pádu. Přesto Kilde v Kitzbühelu slaví. Co pády?

Sjezdovka Streif není milostivá ani k těm největším hvězdám. Přesvědčil se o tom suverén této sjezdařské sezony Aleksander Aamodt Kilde. Ve čtvrtečním tréninku zlomenina ruky a v pátek vyděsil nejen přítelkyni Mikaelu Shiffrinovou jízdou po jedné lyži na hraně pádu. Ale když to vyjde, je z toho velmi opojné vítězství. Nevyšlo to naopak pár závodníkům, kteří chybovali a doplatili na to pádem.

Arnold Schwarzenegger a Lindsey Vonnová, pravidelní účastníci nejslavnějšího sjezdu na světě, se sešli u horkého křesla pro lídra závodu. To už pod Aleksanderem Aamodtem Kildem pozvolna chladlo, a tak mu hvězdy filmu a sportu přišly už předem gratulovat k vítězství v legendárním sjezdu v Kitzbühelu. Při jeho desáté účasti nutno říci, že u tohoto suveréna sjezdů posledních let teprve druhému.

Cesta k němu ale tentokrát nebyla vůbec jednoduchá. V úterním tréninku mohl mít Nor ještě dobrý pocit, protože dojel na 2. příčce. O dva dny později už to ale bylo výrazně horší. Do cíle totiž dojel s velkou bolestí ruky.

„Přijel jsem do karuselu po Mausefalle, opřel jsem se o ruku a pak trefil díru,“ popisoval v Kitzbühelu sám Kilde. Při úrazu prý pocítil píchnutí v ruce.

Po tréninkové jízdě se ani nezastavoval u přítomných novinářů a hned spěchal na vyšetření. „Ukázalo se, že úplně dole za prostředníčkem je malá zlomenina, téměř dole u zápěstí,“ hlásil později. Do pátečního sjezdu, který byl předvojem toho „hlavního“ sobotního, ale nastoupil.

„S adrenalinem a trochou prášků od bolesti věřím, že budu v dobré formě,“ prohodil před startem.

Adrenalin v něm zjevně převládl, dokonce až tak, že po výjezdu z obávané části všemi lyžaři Hausbergkante měl velké problémy, chvíli jel ve velkém náklonu jen po jedné lyži a nechybělo mnoho, aby skončil v ochranných sítích. Zdárně ale vše vybalancoval a dojel až do cíle. Při prvním sjezdu mu ale patřilo až 16. místo.

„Streif: pořádné peklo. Není to dobrá pozice, když jedete rychlostí 130 km/h. Bylo to těsné, a nebudu lhát - bylo to děsivé,“ napsal po tomto zážitku na svůj Twitter.

V sobotním sjezdu, při kterém už byl prostor cíle prakticky zcela zaplněn diváky včetně celebrit, si ale výrazně spravil chuť.

Mohutně si po své jízdě zařval v cíli Johan Clarey, který dojel s náskokem 28 setin sekundy před v tu chvíli vedoucím Travisem Ganongem. Jenže jeho radost netrvala dlouho. Chvíli po něm totiž vyrazil na trať Kilde, a ten tentokrát předvedl perfektní a rychlou jízdu, která mu, i se zlomeným prstem, přinesla letos čtvrtou výhru ve sjezdu, celkově jubilejní dvacátou.

Ani teď se tak veterán Clarey, který 8. ledna oslavil 42 let, nemohl radovat z velkého vítězství.

Důvod k oslavám měl Beat Feuz, i když se umístil až ve druhé desítce. Už na konci minulého roku totiž oznámil, že právě sobotní sjezd bude posledním závodem jeho kariéry. Ač Švýcar, má k tomuto středisku a sjezdovce Streif zvláštní vztah. Třikrát, naposledy vloni, tady vyhrál, navíc má rakouskou manželku a v Rakousku také žije. Svou pouť světovým pohárem tak zakončil na čísle 217. Přesně tolik závodů v rámci sněhového cirkusu s názvem Světový pohár odjel a i takové startovní číslo tomuto velikánovi alpského lyžování umožnili pořadatelé v jeho posledním závodu vézt na hrudi.

Jako vždy přinesl slavný Hahnekamm i několik pádů závodníků. Tentokrát ale byla trať upravená tak dobře a tak bezpečně, že všichni ze svahu odešli po svých. Asi nejdéle se sbíral Američan Jared Golberg, který zajel až do ochranných sítí.

SP ve sjezdovém lyžování v Kitzbühelu (Rakousko):

Muži - sjezd:

1. Kilde (Nor.) 1:56,90, 2. Clarey (Fr.) -0,67, 3. Ganong (USA) -0,95, 4. Casse (It.) -0,99, 5. Kriechmayr (Rak.) -1,30, 6. Alexander (Kan.) a Striedinger (Rak.) oba -1,50.

Průběžné pořadí sjezdu (po 8 z 11 závodů): 1. Kilde 620, 2. Kriechmayr 464, 3. Odermatt (Švýc.) 386, 4. Clarey 276, 5. Casse 233, 6. Crawford (Kan.) 227.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 38 závodů): 1. Odermatt 1186, 2. Kilde 961, 3. Kriechmayr 677, 4. Kristoffersen 665, 5. Braathen (Nor.) 525, 6. Meillard (Švýc.) 507.

SP ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo (Itálie):

Ženy - sjezd: 1. Štuhecová (Slovin.) 1:04,73, 2. Lieová (Nor.) -0,26, 3. Curtoniová (It.) -0,34, 4. Mowinckelová (Nor.) a Gutová-Behramiová obě -0,35, 6. Nuferová (obě Švýc.) -0,37.

Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 9 závodů): 1. Goggiaová (It.) 480, 2. Štuhecová 372, 3. Curtoniová 278, 4. Suterová (Švýc.) 218, 5. Weidleová (Něm.) 203, 6. Ortliebová (Rak.) 196.

Průběžné pořadí SP (po 23 z 39 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1281, 2. Vlhová (SR) 796, 3. Gutová-Behramiová 731, 4. Brignoneová (It.) 572, 5. Goggiaová 570, 6. Holdenerová (Švýc.) 569, ...52. Dubovská (ČR) 94.