Eso pro MS místo Ledecké: Zabystřan je nabitý. Jezdí krásně, chválí trenér

Velká česká jména jsou na marodce, Ester Ledecká nebo Kryštof Krýzl se budou na mistrovství světa jenom koukat. Jan Zabystřan se ale drží svého plánu, rozjezdil se v Evropských pohárech, z univerziády má doma tři zlaté a právě se stal prvním českým mužem s body ve Světovém poháru v rychlostních disciplínách po dlouhých sedmi letech.

Česká nominace Muži: Filip Forejtek (týmová soutěž, paralelní slalom, obří slalom, slalom), Jan Zabystřan (alpská kombinace, super-G, sjezd, týmová soutěž, alpská kombinace, paralelní slalom, obří slalom, slalom).

Ženy: Martina Dubovská (týmová soutěž, paralelní slalom, slalom), Adriana Jelínková (týmová soutěž, paralelní slalom, obří slalom), Elese Sommerová (týmová soutěž, paralelní slalom, obří slalom), Celine Sommerová.

„Jezdí krásně. Hodně se zvednul, už před odjezdem na univerziádu zajel skvělé výsledky v Evropském poháru, na svěťákové sjezdovce ve Wengenu byl šestý,“ upozorňuje reprezentační šéftrenér Jan Fiedler. „Evropský pohár je strašně nabitý. Často se stává, že když si závodník Světového poháru odskočí do Evropského, nevejde se do první patnáctky. Jezdí tam strašně draví, mladí závodníci.“

Mezi nimi září Zabystřanovy divoké kučery. Má už za sebou deváté místo z alpské kombinace z minulého MS. Vloni na olympiádě fanoušky naladil devátým místem v kombinačním sjezdu, aby se pak ve slalomu nedostal do cíle. Staroslavná disciplína, která kdysi určovala lyžařské krále, mu sedí. Ač už před třemi lety vypadla z programu Světového poháru a není jisté, jestli vydrží v programu pro příští olympiádu v Cortině.

„V posledních letech kombinace upadá, ale na mistrovství světa a olympiádách měla své místo. Každopádně je to jeden závod za dva roky, nemůžeme se na něj spoléhat a musíme se připravovat i na něco jiného. V mém případě je to super-G a obřák,“ líčí Zabystřan.

Je to chlapík, který se rychlosti nebojí. Nevýhodu absence podzimního tréninku kvůli mizerné sněhové situaci po Evropě nahradil začátkem zimy túrou po slavných sjezdovkách. V Evropskách poháru závodil v Santa Caterině, Svatém Mořici či Wengenu. Na univerziádě v Salt Lake City se dostal na olympijský svah z Her 1980.

„Uvědomil si, že jeho největší šance a kvality jsou v rychlostních disciplínách. Zkoušel to ve slalomu, v obřáku, ale určitě největší jeho potenciál je v rychlostních disciplínách, a to chce opravdu čas,“ řekl Fiedler.

Trpělivost Zabystřanovi pomohla, během posledních měsíců v těžkých závodech získával jistotu a koncem ledna na sjezdovce Olympia delle Tofane předvedl s číslem 56 parádní jízdu, která ho v super-G vystřelila do top dvacítky. Právě v téhle disciplíně si věří i pro MS.

„Budu mít už v nohách super-G v kombinaci. Hlavně v kontextu posledních týdnů, kdy se mi v ní dařilo, se dost těším,“ líčí Zabystřan. „Jízda v Cortině mě dost nakopla. Věřím si, že můžu být mezi nejlepšími. Čekal jsem na to a to docela dlouho. Po dvou operacích se mi povedlo se dostat zpátky. Doufám, že forma vydrží a předvedu to i na mistrovství světa.“

V Courchevelu čekají Zabystřana jeho silné disciplíny hned na úvod, v úterý alpská kombinace, ve čtvrtek super-G.

„Kdybych v kombinaci vyrovnal Cortinu a byl do desítky, určitě bych byl spokojený. Kdyby se mi v ní povedl jenom super-G, byl by pocit taky dobrý. Za dva dny se jede na stejné sjezdovce super-G speciál. Zkusím si z toho odnést něco dobrého a doufám v pěkný výsledek,“ řekl Zabystřan.

PROGRAM MS

6. 2. alpská kombinace žen

7. 2. alpská kombinace mužů

8. 2. Super-G žen

9. 2. Super-G mužů

11. 2. sjezd žen

12. 2. sjezd mužů

14. 2. týmový paralel

15. 2. paralelní závod žen i mužů

16. 2. obří slalom žen

17. 2. obří slalom mužů

18. 2. slalom žen

19. 2. slalom mužů