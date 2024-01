Slovensko čeká bouři. Ožije zloba Shifrrinové? V Jasné ji rozzuřil technik

Vášnivá rivalita mezi Petrou Vlhovou a Mikaelou Shiffrinovou znovu dorazila do Jasné, kde svou „Peťu“ poženou do cíle víkendových závodů Světového poháru svahy plné bouřlivých fanoušků. Před třemi lety vzájemný střet královen lyžování v Nízkých Tatrách doprovázela kontroverze, po níž byla Američanka pěkně naštvaná. „Byla to vyhrocená situace, ale nikdo se k tomu vracet nebude,“ předvídá reprezentační šéftrenér Jan Fiedler.

Tenkrát to Mikaelu Shiffrinovou pořádně rozpálilo. V obřím slalomu v Jasné po prvním kole vedla o 16 setin sekundy před Petrou Vlhovou. Před svou poslední jízdou ale musela dlouhé vteřiny mrznout na startu poté, co její soupeřka během své jízdy poškodila branku a technikům na trati trvalo příliš dlouho ji opravit.

„Oprava brány trvala dvě minuty, přitom by to mělo být třicet sekund. Petra je dost dobrá lyžařka, aby tyto závody vyhrála i bez takhle neprofesionálního přístupu někoho dalšího. Nemám to podložené, ale jakoby si řekli: Petra je v čele, uděláme něco, abychom se dostali do hlavy Shiffrinové,“ zlobila se tehdy Američanka.

Nervy tekly, protože dvě rivalky bojovaly o velký křišťálový globus a vítězství se Vlhové do počtů hodilo, zvlášť když Američanka v celkových výsledcích závodu padla až na třetí místo.

„To je dávno zapomenuté,“ věří reprezentační šéftrenér Jan Fiedler před dalším třaskavým soubojem v Tatrách. „Tam se stala chyba, kdy technik v technické četě, nebyl to Slovák, ale Chorvat, bránu neopravil tak rychle, jak bylo třeba. Oni to nepustí, dokud trať nebude zpátky v dokonalém stavu. Promeškal se interval a Mikaela musela čekat další dvě minuty. Chvilku potom to byla vyhrocená situace, ale k tomu se nikdo vracet nebude.“

Fanoušci se těší na další ze soubojů dvou tváří ženského alpského lyžování, které v posledních letech fascinují. Obě vynikající sportovkyně v kariéře střídají slavné okamžiky s těžkými chvilkami. Shiffrinová v minulé sezoně překonala rekord Ingemara Stenmarka a už na jaře může dosáhnout na stovku. V posledních letech se ale taky musela vyrovnat s tragickou smrtí otce a z olympiády v Pekingu se po sérii karambolů vracela bez medaile.

Vlhová zase před třemi lety získala velký křišťálový globus a na ZOH v Pekingu slavně vybojovala zlatou medaili ve slalomu po úžasné finálové jízdě z osmého místa po prvním kole. Pak si ale prošla motivační krizí.

Teď je ale zase všechno jako dřív. Obě dámy září. Shiffrinová už v cestě za stovkou zasadila v sezoně šest vítězných zářezů, ale i Vlhová hrozí. Vyhrála slalomy v Levi, Courchevelu i v Kranjské Goře, kde potěšila spousty slovenských fanoušků u trati. A v Jasné jich bude ještě mnohem víc.

„Ten jejich souboj je kořením ženského lyžování. Očekávám nejbouřlivější svěťák z letošního ženského seriálu,“ říká Fiedler. „Bude to zajímavé. Stačí si vzpomenout, co slovenští fanoušci, spolu s českými, dokázali vloni ve Špindlu. Bouřlivé prostředí žene závodnice dopředu. Na Petru bude velký tlak, všichni fanoušci přijdou na ni. Organizátoři se modlí, aby neudělala nějakou chybu a v druhém kole bojovala o nejlepší příčky. Na Mikaelu žádný tlak nebude, bude moct atmosféru využít. Naši a slovenští fanoušci fandí všem. V Rakousku a Itálii se fandí spíš domácím. Tady se bude fandit všem a Petře extrémně. Těším se na to.“

V domácí atmosféře pojede i česká reprezentantka Martina Dubovská, která žije v blízkém Liptovském Mikuláši a Jasná je její tréninkovou základnou. Dubovská zatím v sezoně skončila ve slalomu nejlíp čtrnáctá na začátku sezony v Levi. Naposledy ve Flachau nepostoupila do druhého kola.

„Maťa je vyloženě doma. Přijede spousta jejích fanoušků a kamarádů, vydá ze sebe všechno,“ říká Fiedler. „Doufám, že se jí sejdou dvě dobré jízdy. Ve Flachau nepostoupila na základě fatální chyby, kdy skoro zastavila v polovině trati. Do té doby měla výborné mezičasy na úrovni první desítky. Doufám, že jí jízda sedne a bude bojovat o první desítku.“