Velký comeback! Lindsey Vonnová (40) oznámila, že se vrací k lyžování

Čtyřicetiletá vítězka 82 závodů Světového poháru původně ukončila kariéru po mistrovství světa 2019 v Aare ve chvíli, kdy po mnoha vážných zraněních nebyla schopná dále pokračovat. Informace o jejím možném návratu se začaly objevovat poté, co na jaře absolvovala úspěšnou výměnu kolene v pravé noze. Během podzimu trénovala na Novém Zélandu na Instagramu prezentovala několik fotografií, které zvěsti o návratu podporovaly. Teď comeback potvrdila pro New York Times.

„Nesnažím se dívat se příliš daleko, protože mám před sebou pár překážek, které musím překonat,“ řekla Vonnová. „Samozřejmě bych to nedělala, kdybych nedoufala, že můžu závodit. Mám ambice. Miluju jezdit rychle. Jak rychle budu jezdit? Nevím…“

Vonnová v kariéře vyhrála mimo jiné olympijský sjezd ve Vancouveru a má i osm medailí z mistrovství světa, z toho dvě zlaté ze sjezdu i super-G z roku 2009. Koncem října se ukázala v Söldenu, kde koncem října začala sezona obřím slalomem. K americkému týmu se připojí v pátek a plánuje starty během víkendu Světového poháru v Beaver Creek, kde je 14. prosince na programu super-G a 15. prosince sjezd. Závodit by měla i v super-G 21. a 22. prosince ve Svatém Mořici.

Vonnová bude těšit z nového pravidla, známého jako lex Hirscher, v němž mezinárodní federace FIS povolila návrat šampionům se zlatem z OH, MS, čí křišťálovým globem, kteří minimálně dva roky nezávodili, comeback se startovním číslem těsně za první třicítkou.

„Nehodlám se dostat do pozice, v níž bych neuspěla. Můj cíl je si to užít a snad mě moje cesta dovede k závodům Světového poháru,“ uvedla Vonnová. „Za ničím se nehoním, nezkouším nic nikomu dokazovat. Není na mě žádný tlak. Je to jen já a kopec, stejně jako to bylo na začátku.“

Vonnová se může zařadit k vážným soupeřkám českého esa Ester Ledecké, které má letos v rychlostních disciplínách velké plány. Uvažuje i o možnosti startu na olympijských hrách, které se uskuteční za patnáct měsíců v Cortině d´Ampezzo.

„Závody v Cortině jsem si vždycky užívala a měla jsem tam velké úspěchy. Nevím, co mi příští rok a půl přinese, takže nemůžu říct, že je to reálná varianta. Ale všichni vědí, jak moc Cortinu miluju,“ uvedla Vonnová.