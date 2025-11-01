Špindl se chystá na lyžařský svátek: Shiffrinová, show i pomoc pro Terezu Novou
V akci Mikaela Shiffrinová, která má závody v Česku v oblibě. Mistrovsky krájí oblouky, ale zároveň se v cíli ráda věnuje fanouškům, baví svou bezprostředností. A k tomu další zábavná show, na které si dávají pořadatelé mimořádně záležet. To bude Světový pohár ve Špindlerově Mlýně (24. a 25. ledna), který je zároveň posledním testem v rámci technických disciplín před olympiádou. Kdo chce být u toho, už by se měl shánět po vstupenkách.
Vrcholná událost se vrací do Špindlu po třech letech. A tentokrát s mnohem větší ambicí. Jak sportovní, tak i přesahem. Půjde o prestižní akci i proto, že bude poslední zastávkou točivých disciplín před italským vrcholem sezony.
„Chceme, aby to byla velká oslava nejen lyžování, ale celého českého sportu. Aby to byl nezapomenutelný zážitek,“ hlásí Ladislav Forejtek, šéf alpských disciplín a zároveň hlava organizačního výboru.
Oproti minulým zastávkám v srdci tuzemského lyžování se tentokrát veškeré agendy kolem pořádání vrcholné akce chopil výhradně úsek alpských disciplín v rámci Svazu lyžařů. Sám si obchoduje marketingová práva, zajišťuje catering, propagaci i prodej vstupenek. Prodal pouze mezinárodní televizní práva.
Jinak chce mít šéf úseku se svými spolupracovníky nad vším kontrolu. „V posledních dnech i týdnech mi to zabírá víceméně veškerý čas,“ připouští Forejtek, jenž odhaduje, že rozpočet by se měl pohybovat okolo 105 milionů korun. „A to ještě hodně šetříme a dáváme si záležet, abychom peníze vložili tam, kde to má největší smysl.“
Srdcaři dobrovolníci
Jako řádný hospodář počítá se všemi variantami. Pochopitelně si přeje, aby bylo vyprodáno. Ale i kdyby se to nepodařilo, jsou schopní peníze zkorigovat tak, aby neskončili v mínusu.
Také proto přišel s myšlenkou dobrovolníků. Model, který funguje na globálních akcích typu olympijských her, převzali rovněž ve Špindlu. Už teď jich mají kolem 350. Jedná se vesměs o lyžařské srdcaře, kteří mají radost z toho, že uvidí světové hvězdy na vlastní oči. Dostanou kvalitní oblečení, budou mít k dispozici zázemí a přiloží ruku k dílu.
Jen namátkou: sto z nich bude jako technická četa stahovat trať a dohlížet na to, aby sjezdovka během závodů zůstala v pořádku. Nasadí si mačky, aby se na promrzlém padáku udrželi, a vyrazí do akce. Kapacita dobrovolníků už je naplněná, ale pokud by ještě někdo měl zájem, může se prostřednictvím svazových stránek přihlásit.
I tohle je drobnost, která dodá celé akci díky kupě stejně oblečených nadšenců glanc. Během olympiád se jedná o zavedenou tradici, která navíc ušetří náklady.
Dobrovolníky bude mít na starost Jan Fiedler, sportovní ředitel úseku alpských disciplín. „Bude to pro mě určitě výzva, protože takhle velkou skupinu lidí jsem ještě nevedl. Ale věřím, že to všichni zvládneme a uspořádá se skvělá akce,“ hlásí Fiedler, jenž dohlídne i na to, aby se co nejlíp nachystala sjezdovka. Bude za ni zodpovídat.
Důraz na doprovodný program
Ředitelem závodu je Petr Záhrobský, někdejší reprezentant a bratr světové šampionky Šárky Strachové. I pro něj je to premiéra. Ve Světovém poháru už si vyzkoušel pozici technického delegáta. Teď bude mít ještě důležitější roli.
Velký důraz pořadatelé kladou na zábavný doprovodný program. Dobře si uvědomují, že v dnešní době nestačí vsadit na dechberoucí sportovní výkony. I kdyby Mikaela Shiffrinová kroutila oblouky sebelíp, nestačí to.
„Přesně tak. Nechceme, aby lidi viděli za den dvě kola, a tím to haslo. To v žádném případě. Chystáme pro ně nezapomenutelné zážitky,“ hlásí Forejtek. K nim se řadí koncerty, nejrůznější atrakce. Bude je bavit maskot, mohou si pořídit upomínkové předměty.
V rámci programu se diváci budou moct potkat se závodnicemi během veřejného losování, kterého se zúčastní Top 15 lyžařek. To proběhne v sobotu od 18.30 hodin. Ve stejný den, mezi prvním a druhým kolem, tedy kolem poledne, by měla Martina Dubovská, největší česká naděje, přijít pozdravit fanoušky.
V tu dobu bude mít svůj závod teprve před sebou. Slalom se totiž jede v neděli. Na sobotu se chystá také průvod fanklubů jednotlivých závodnic z centru Špindlerova Mlýnu ke sjezdovce Svatý Petr.
Organizátoři se pochopitelně snaží zajistit veškerý servis pro VIP hosty, ovšem nechtějí, aby to byla akce jenom pro smetánku. Naopak. „Největší pozornost věnujeme, aby si to užili běžní fanoušci. Právě oni vytváří krásnou atmosféru. Proto si zaslouží, abychom jim co nejvíc vyšli vstříc,“ říká Forejtek.
Kapacita tribun na sezení je 3250 lidí, na stání 7500. Na jeden závod tedy může dorazit necelých jedenáct tisíc fanoušků. Cílem je pochopitelně všechna místa zaplnit.
Vstupenky přímo k trati stojí 549 korun na jeden den. Víc informací najdete na webových stránkách svazu nebo přímo na worldcupspindl.cz. A pozor – pokud si je pořídíte do konce listopadu, ušetříte. Od prosince už budou o něco dražší.
A ještě jedna lákavá informace: závodníci, registrovaní pod svazem, mají až do kategorie juniorů vstup zadarmo! Všichni ostatní členové svazu mají slevu 15 procent.
Největší inovací je Tribuna Šárky Strachové. Místo pojmenované po historicky nejlepší české lyžařce stojí přímo na trati a nachází se mezi horním a spodním padákem. Což je atraktivní místo, na němž budou mít fanoušci pocit, že jsou přímo v centru dění.
Nově je příjezd umožněný i lyžařům, kteří si před startem chtějí udělat pár jízd na červené sjezdovce. Potom sjedou, vypnou lyže, které uloží do připravených schránek, a mohou se jít kochat pohledem na elitní lyžařky.
„Mám velkou radost, že ve Špindlu bude tribuna nesoucí mé jméno. Je to pro mě opravdu hezké propojení s místem, kde jsem sama zažila tolik intenzivních sportovních momentů a zážitků. Doufám, že tribuna bude plná nadšených fanoušků, kteří vytvoří skvělou atmosféru a podpoří závodnice stejně, jako kdysi podporovali mě,“ říká světová šampionka z roku 2007, která ve Špindlerově Mlýně nastoupila třikrát v letech 2005, 2008 a 2011.
Tribuna Bohumíra Zemana
Tribuna Olgy Charvátové-Křížové
Tribuna Šárky Strachové
Jedinečná energie
„Závody ve Špindlu mají jedinečnou energii a věřím, že i tentokrát uvidíme skvělé výkony a budoucí olympijské medailistky, jelikož závody u nás jsou těsně před zahájením Her. Těším se, že i já budu u toho jako spolukomentátorka pro Českou televizi a budu fandit společně s ostatními,“ dodává Strachová.
Další tribuny nesou jména Olgy Charvátové-Křížové (místo s největší kapacitou, přímo v kotli fanoušků, v cílovém prostoru) a Bohumíra Zemana (s nejlepším výhledem na celou trať, přímo za cílem s možností sledovat výsledky na velkoplošné obrazovce).
O sportovní úrovni by nemělo být pochyb. Už jenom díky tomu, že jde o poslední závodní prověrku u točivých disciplín před olympiádou. „I z toho důvodu je jasné, že si Špindl nikdo nenechá ujít,“ věří Forejtek.
Nemusíte mít encyklopedické znalosti, abyste věděli, kdo bude největším lákadlem. Mikaela Shiffrinová. Americká královna dominuje mezi tyčemi, ale fanoušci ji milují i díky bezprostřednímu vystupování. Před třemi lety byli až vykulení z toho, že se jim v cíli ochotně podepisovala a zastavila se i na selfie.
Netají se tím, že Špindl je pro ni oblíbená destinace. „Má to u nás ráda, z čehož máme velkou radost,“ hlásí Forejtek. Pro fenomenální slalomářku má český Aspen místo v srdci i díky tomu, že si právě tady, v patnácti letech, odbyla premiéru ve Světovém poháru. „Byla to pro mě úžasná zkušenost a životní meta,“ několikrát vzpomínala na to, kde v roce 2011 odstartovala magickou kariéru. Pořadatelé budou i tentokrát dbát na to, aby se ve Špindlu cítila jako doma.
V lednu 2023 se jely dva slalomy. Jeden vyhrála, ve druhém skončila druhá. Závod ovládla i v roce 2019.
Na svahy by se měla vrátit slovenská hvězda Petra Vlhová, takže je naděje, že i ona by měla startovat. Sezona by se měla nést v duchu souboje generací. Na jedné straně ostřílené matadorky a velké rivalky Shiffrinová s Vlhovou, proti nim nastupující dračice. Nebojácná 21letá Chorvatka Zrinka Ljutičová nebo Lara Colturiová, 18letá italská kometa s albánskou vlaječkou u jména.
Mezi tyče se plánuje pustit i Martina Dubovská. Nejlepší česká slalomářka si v minulé sezoně vybrala útlum, ale na tu novou nažhavila motory a zase se chce prodrat dopředu. Má potenciál, aby si opět řekla o místo v elitní desítce. „Společně s olympiádou to pro mě bude vrchol,“ má jasno 33letá Dubovská.
Naopak nereálná je možnost, že by se v místě, kde to velmi dobře zná, představila Ester Ledecká. Slalomy nejezdí, v úvahu by připadal pouze obřák. Jenže STR má v tu dobu jiný program.
Pořadatelé chtějí využít kvótu pro to, aby na černou sjezdovku pustili co nejvíc českých zástupkyň, a to z kategorie dravého mládí. Vždyť kde jinde by měly nabírat zkušenosti?
Výtěžek pro Terezu Novou
Pokud se v Česku, kde nemáme velehory, chystá jakýkoliv lyžařský závod, vždycky musí padnout otázka: Bude sníh?
Pořadatelům hraje do karet, že se jede na konci ledna. V době, kdy by měla zima kulminovat. „Věřím, že je to ideální. Ale i kdyby bylo počasí kolísavé, máme dostatek času díky technickému sněhu trať pořádně nachystat,“ říká Forejtek.
Jde také o to, aby přálo počasí přímo v den závodů. Aby nepřišla vichřice nebo vánice, která by závody zkomplikovala. Pochopitelně by to znamenalo i menší komfort pro fanoušky kolem trati nebo na tribunách.
„Budeme si držet palce. Je to jenom počasí, které neovlivníme, ale věřím, že budeme mít štěstí,“ doufá Forejtek.
Česká zastávka v rámci Světového poháru má výborné renomé. Při tradičních hodnoceních je slyšet od představitelů mezinárodní federace chvála. Jediným mínusem je ne zrovna dobrá dostupnost. Česko neleží ani v Alpách, ani nikde na serveru. Logisticky je pro závodní týmy náročné se do Krkonoš dostat.
„Takže oproti závodům v Rakousku nebo ve Švýcarsku se musíme snažit uspořádat všechno na perfektní úrovni. Aby to byla špička jak pro závodníky, tak funkcionáře a hlavně fanoušky. Abychom dohnali handicap, že nejsme alpskou zemí,“ upozorňuje Forejtek.
A ještě jedna věc. Možná ta nejdůležitější. Světový pohár ve Špindlerově Mlýně se ponese ve znamení pomoci lyžařce Tereze Nové. Ta se v lednu před necelým rokem vážně poranila při tréninku sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu a od té doby se pokouší vrátit do běžného života.
„Ale je to běh na dlouhou trať,“ přiznává sama reprezentantka, o jejímž příběhu referoval v srpnu Sport Magazín v obsáhlé reportáži. Aktuálně podstupuje další nákladnou léčbu v pražském Motole a výdaje už musí pokrýt rodina.
Proto pět procent z výtěžku z každé vstupenky na závody poputuje na konto speciální sbírky, kterou spustil Nadační fond Svazu lyžařů ČR. „Jsem opravdu moc vděčná, jak mi lidi pomáhají,“ reaguje Nová, která stále zůstává oficiálně vedená jako reprezentantka.
Po jejím vážném pádu se zvedla vlna solidarity. Ta pokračuje i dál. Pořadatelé se navíc chystají v rámci speciálního večera vydražit exkluzivní dárky, které Nové věnují světové závodnice. Už mají příslib od Shiffrinové, Dubovské nebo Leny Dürrové. Veškerý výtěžek bude rovněž určený na konto zraněné lyžařky.
Celkově se chystá nezapomenutelný víkend. Dva týdny po něm už vypukne olympiáda.
Světový pohár ve Špindlerově Mlýně:
sobota 24. ledna: obří slalom (10.00 a 13.30)
neděle 25. ledna: slalom (9.30 a 12.15)
Sbírka Nadačního fondu Svazu lyžařů ČR pro Terezu Novou >>>
Pět procent z výtěžku každé vstupenky na SP poputuje na konto zraněné lyžařky Terezy Nové. V její prospěch proběhne také dražba