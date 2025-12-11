Ledecká zářila v tréninku! Vonnovou naštvala žlutá vlajka, pro Švýcarku letěl vrtulník
Wow! Ester Ledecká začala olympijskou zimu jako blesk. Ve čtvrtek ve Svatém Mořici skončila druhá v posledním tréninku před úvodním sjezdem sezony, který ji čeká v pátek (10:15, PP ČT sport a Eurosport). Program byl však poté na půl hodiny přerušen kvůli vážnému pádu Švýcarky Michelle Gisinové. Kvůli němu byla v trati zastavená Američanka Lindsey Vonnová. Program Světového poháru v alpském lyžování ZDE>>>
Lyžařské hvězdy padají, Ester Ledecká má však za sebou na úvod sezony parádní představení. Ve čtvrtečním tréninku sjezdu ve Svatém Mořici jela rychle od startu, vyšla jí závěrečná pasáž a v cíli byla o 8 setin sekundy dřív, než italská královna rychlosti Sofia Goggiaová. O další setinky zpět zůstaly další Italka Laura Pirovanová, Němka Emma Aicherová a Američanka Breezy Johnsonová.
Dlouho se zdálo, že Ledecká trénink vyhraje. Nakonec ji ale dokázala porazit Švýcarka Joana Hählenová, která s vysokým startovním číslem 56 zdolala trať ještě o 13 setin rychleji.
Na sjezdovce Corviglia panovaly velmi složité světelné podmínky. Ledecká v cíli vydechla úlevou a přejela si rukou v rukavici přes lyžařské brýle, aby ukázala, že toho moc neviděla.
„Neviděla jsem nic. Sjezdovka má hodně zatáček a vln, byla jsem ráda, že jsem dojela do cíle,“ řekla Goggiaová v přímém přenosu Eurosportu.
Dolů se bohužel nedostala Švýcarska Michelle Gisinová, které se v pasáži Alp Giop rozjely lyže a v divokém pádu se zřítila do blízkých sítí. Ruchové mikrofony zachytily její bolestné sténání.
Gisinová vyjela z trati kousek nad cílovým prostorem, takže v tu chvíli už byla na trati Lindsey Vonnová. Pořadatelé ji zastavili žlutou vlajkou, což se slavné Američance moc nelíbilo.
„Někdo to podělal!“ křičela.
Po dlouhé pauze dostala možnost si trénink sjet znovu z náhradního startu, takže se jí nepočítal čas. V cíli už se usmívala.
„Je OK?“ ptala se ustaraně týmové kolegyně Breezy Johnsonové na stav Gisinové. Obě ženy pak jen smutně zavrtěly hlavou.
Kalamita ve švýcarském týmu
Pro Gisinovou museli do sítí záchranáři a na sjezdovku pro ni přiletěl vrtulník. Pro švýcarský tým je to další bod neuvěřitelné kalamity, která sestavu plnou hvězd postihla v minulých týdnech.
Lara Gutová-Behramiová, celková šampionka sezony 2023/2024 a olympijská vítězka v super-G z Pekingu, si před třemi týdny při tréninku v Copper Mountain poranila koleno tak vážně, že má po sezoně. Ta měla být původně její rozlučkovou. V pondělí prodělala úspěšnou operaci.
„Daří se mi dobře, soustředím se na cestu, která je přede mnou, abych v následujících měsících získala zpět kondici,“ vzkázala Gutová-Behramiová.
Corinne Suterová, na minulých Hrách v Pekingu zlatá ve sjezdu, si před týdnem zranila koleno v tréninku sjezdu ve Svatém Mořici, ale po Vánocích by se měla na okruh vrátit.
Mimo je stále i Italka Federica Brignoneová, úřadující šampionka celého Světového poháru i ve sjezdu. V dubnu si rozsekala koleno na maděru paradoxně při obřím slalomu na italském národním mistrovství. Koncem listopadu po víc než sedmi měsících stála poprvé na lyžích a ještě sní o tom, že jí domácí olympiáda neunikne. „Je mým snem tam být. Zkouším to, tvrdě pro to pracuju,“ sdělila Brignoneová.
Pro Ledeckou je Svatý Mořic zatím šťastným střediskem. V roce 2023 se tady vracela po téměř dvouleté pauze způsobené komplikovanými operacemi zranění klíční kosti. Na jaře zde po osmi letech znovu získala titul mistryně světa v alpském snowboardingu. Tentokrát má na programu dva lyžařské sjezdy, v pátek a v sobotu, a nedělní super-G.
Při úvodním závodu rychlostní části sezony si poprvé vyzkouší ostrou spolupráci s italským trenérským esem Michaelem „Muchem“ Mairem, který ji bude v sezoně provázet v důležitých posledních chvílích před startem. Jeho úkolem bude podat STR poslední informace z trati, které se mu seběhnou od dalších členů týmu, především lyžařských koučů Franze Gampera a Tomáše Banka.
„I když je to olympijská sezona, nevidím velké rozdíly. Loni jsme taky měli mistrovství světa. Těším se na každý závod a bude jich hodně,“ usmívá se Ledecká.