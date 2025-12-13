Vonnová zase zářila ve sjezdu, tentokrát byla těsně druhá. Jaký je problém Ledecké?
Ester Ledecká se ve druhém sjezdu sezony zlepšila. V sobotním závodě Světového poháru ve Svatém Mořici skončila sedmnáctá, oproti pátku si polepšila o pět příček, ačkoli nepředvedla svou nejlepší jízdu. Američanka Lindsey Vonnová skončila po pátečním vítězství tentokrát druhá, o 24 setin sekundy za Němkou Emmou Aicherovou. Program Světového poháru v alpském lyžování ZDE>>>
Pro Ledeckou je to na lyžích její klasický Svatý Mořic. Sedmnácté místo se ztrátou 1,49 sekundy na Aicherovou, je pro ni nejlepším výsledkem ve sjezdech Světového poháru na kopci Corviglia, který je plný terénních vln a zatáček za horizonty. STR předvedla o něco lepší výkon než v pátek, na trati ale oproti nejlepším ztrácela.
„Jede hodně agresivně, to je její typické pojetí jízdy. Snaží se jet nejlepší stopu. Vidíte, jak s tím Ester bojuje. Když to porovnám s včerejší jízdou Lindsey Vonnové, ona s tratí tolik nebojuje. Je strašně deprimující, když se snažíte co nejlíp předvést, co vám trenér říká. Někdy je přemíra snahy proti vám,“ hodnotila expertka Česká televize Klára Křížová.
Američanka Lindsey Vonnová skončila druhá a má za sebou parádní start do olympijské sezony. Díky triumfu v pátečním sjezdu se stala nejstarší vítězkou Světového poháru v historii alpského lyžování. I když o tom v cíli hned nevěděla.
„Byla jsem zapletená v reklamě,“ s úsměvem vzpomínala na moment v cíli, kde ji zastavila až bariéra. „Musím poděkovat všem lidem, kteří ve mně nevěřili. Dalo mi to hodně motivace. Pokaždé, kdy o mě mluvili špatně, posílilo mě to, byla jsem díky tomu lepší, motivovanější.“
Vonnová: Tatínek strašně brečel
Pro Vonnovou je víkend ve Svatém Mořici fantastickou odměnou za rozhodnutí vrátit se na prahu čtyřicítky k závodnímu lyžování poté, co musela svou první část kariéry ukončit a následně absolvovala částečnou výměnu kolene. V pátek po vítězném závodě hned volala svému tatínkovi.
„Strašně brečel. Nikdy za celý život jsem nezažila, aby byl takhle emocionální. Musela jsem taky brečet,“ líčila Vonnová. „Vítězství pro mě znamená strašně moc. V létě jsem věděla, že jsem na správně cestě a všechna tvrdá práce se vyplatila.“
Vonnová vyzdvihuje i přínos norské legendy Aksela Lunda Svindala, kterého angažovala jako svého trenéra v létě před klíčovým soustředěním v Chile.
„Pracovali jsme velmi tvrdě, nejenom já, ale celý můj tým, od vybavení, přes fyzický trénink. A taky jsme najali Aksela. Systematicky jsem pracovala na každém detailu, který by mi umožnil být rychlejší,“ uvedla Vonnová.
V neděli se ve Svatém Mořici jede super-G, což je šance pro Ledeckou, která v této disciplíně byla ve Svatém Mořici sedmá. A těší se i Vonnová, která varuje: „Teď jezdím v super-G líp než ve sjezdu.“
SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici (Švýcarsko):
Ženy - sjezd: 1. Aicherová (Něm.) 1:30,50, 2. Vonnová (USA) -0,24, 3. Goggiaová (It.) -0,29, 4. Johnsonová (USA) -0,40, 5. Puchnerová (Rak.) -0,65, 6. Pirovanová (It.) -0,76, ...17. Ledecká -1,49, 48. Nováková (obě ČR) -3,10.
Průběžné pořadí sjezdu (po 2 z 9 závodů): 1. Vonnová 180, 2. Aicherová 145, 3. Eggerová (Rak.) 116, 4. Goggiaová 110, 5. Puchnerová 105, 6. Pirovanová 72, ...20. Ledecká 23.
Průběžné pořadí SP (po 9 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 458, 2. Colturiová (Alb.) 302, 3. Robinsonová (N. Zél.) 294, 4. Scheibová (Rak.) 280, 5. Moltzanová (USA) 267, 6. Rastová (Švýc.) 263, ...57. Ledecká 23.