Záhada kolem Ledecké: Proč jí to ve Svatém Mořici nejede? Hlavu si lámou všichni, říká expertka
Jednou nebe, jindy peklo. Ve Svatém Mořici vyhrála Ester Ledecká jarní závod mistrovství světa ve snowboardingu, na lyžích jí to ale na stejné sjezdovce Corviglia úplně nesedí. V úvodním rychlostním víkendu olympijské sezony byla nejlíp šestnáctá v nedělním super-G. „Mám pocit, že s tratí strašně bojuje,“ vysvětluje bývalá reprezentantka Klára Křížová. Program SP v alpském lyžování >>>
Něco tady nehraje. Možná je to v pastičkách na trati. Možná je to v nepřehledných horizontech. Nebo už jenom tím, že má Ester Ledecká na sjezdovku ve Svatém Mořici opakovaně jiné vzpomínky, než by si přála. Proč se v lyžařských závodech na Corviglii tak trápí, když téměř všude jinde je schopná prohánět nejrychlejší soupeřky?
„Myslím si, že si nad tím lámou hlavou všichni v jejím týmu, i ona sama,“ říká Klára Křížová. „Někdy jsou sjezdovky, které vám prostě nesednou. Trať je těžká v tom, že je hodně rychlá v prudké části, kde je to hodně technické. Ve sjezdu je tam spousta malých vln nerovností. Když máte tvrdé nohy, tak bojujete s lyžemi. A lyže nejedou tak plynule, čistě, jako by se zpomalují, když to zkusím lidsky vysvětlit.“
Na start olympijské zimy prošla Ledecká náročnou výzvou. Fanoušky navnadila druhým nejrychlejším časem ve čtvrtečním tréninku sjezdu, který zvládla navzdory kritické viditelnosti. V závodech se se sjezdovkou prala, i když se postupně zlepšovala. V pátečním sjezdu dojela dvaadvacátá, v sobotním sedmnáctá a víkend zakončila šestnáctým místem v super-G.
„Nepovedlo se mi to. Mrzí mě to. Musím s týmem víc zamakat,“ hodnotila Ledecká pro Českou televizi.
Není příjemné, když to předjezdcům lítá...
Pořadatelé navíc těsně před startem nedělního super-G museli upravovat nebezpečný skok Rominger Sprung, jehož hrana vystřelovala do takové dálky, že jeden z předjezdců manévr nezvládl.
„Byla jsem z toho pěkně nervózní, byla jsem ráda, že jsem nemusela stát na startu,“ hrozila se Křížová. „Není nikdy příjemné, když víte, že se předjezdcům nedaří to dobře projet a lítá to daleko. Stavba trati pro super-G je vždycky strašně těžká. Sníh je každý rok jiný a trenér, který ji má na startu, to ne vždycky trefí tak, aby to před skokem zatáčelo. Určitě nebyl záměr, aby se lítalo takhle daleko. To se tak někdy stává.“
Těžký start pro Ledeckou každopádně neznamená minus pro další vývoj sezony. Hned při dalším víkendu ve Val d´Isere může vzpomínat na svoje šest let staré vítězství v super-G. Dostane šanci naladit se na lepší vlnu.
„Svatý Mořic nepatří mezi její nejoblíbenější sjezdovky, ale dávala do toho všechno, jako vždy. Pojetí jízdy nebylo vůbec špatné. Možná měla moc velký vnitřní chtíč se tam prosadit a šla proti trati. Kopec Val d´Isere patří mezí její oblíbenější, má tam dobré výsledky,“ upozorňuje Křížová. „Záleží na začátku trati. Technickou část umí velmi dobře. Ester má stoprocentně na top desítku.“
Olympijské závody se v ženských rychlostních disciplínách pojedou na slavné sjezdovce Olympia delle Tofane, kterou Ledecká dobře zná a několikrát tam zazářila.
Zatím platí, že na úvod Her nebude moct na start úvodního sjezdu kvůli kolizi se snowboardovým závodem. Ledecká však uvažuje o tom, že by absolvovala jeden z tréninků a v případě posunu sjezdu kvůli počasí by nastoupila v odloženém termínu.
„Já si myslím, že by se měla soustředit hlavně na ten snowboard a nevystavovat se zbytečnému nebezpečí. Je to na nich, jak se rozhodnou,“ říká Křížová. „Já bych si to jako závodnice nedovedla představit. Olympiáda je specifická, psychicky je to vypjatější situace. Já bych se k tomu z pohledu závodnice nestavěla dobře. Ester je zkušená závodnice, musí vědět, na co má. Necháme rozhodnutí na ní.“