Naprostá senzace! Zabystřan vyhrál super-G v Itálii, slaví jako první Čech v historii
WOW! Jan Zabystřan senzačně vyhrál super-G Světového poháru v italské Val Gardeně. Český lyžař vyrazil na trať se startovním číslem 29 a v cíli byl překvapivě nejrychleji ze všech. O 22 setin porazil i švýcarského fenoména Marca Odermatta, který skončil druhý, třetí příčku bral Ital Franzoni. Jde o historicky první triumf českého muže ve Světovém poháru v alpském lyžování.
Zabystřanovým maximem dosud bylo osmé místo v super-G z březnového finále minulého ročníku seriálu v Kvitfjellu. V alpském lyžování dosud nejlepší mužský výsledek v SP v tuzemské historii držel od ledna 1982 Ivan Pacák, který byl druhý v kombinaci. V posledních letech se pravidelně mezi nejlepšími v rychlostních disciplínách umisťuje trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká, naposledy vyhrála v březnu 2024 v superobřím slalomu v Saalbachu.
V olympijské sezoně se Zabystřanovi před dnešním životním úspěchem zatím tolik nedařilo, jeho nejlepším výsledkem v aktuální zimě byla 14. příčka ze superobřího slalomu v Beaver Creeku. Ve čtvrtek ve Val Gardeně ve sjezdu ani nebodoval, obsadil 32. místo.
Dnes se mu ale od začátku dařilo, hned na prvním mezičase byl nejrychlejší. Tempo s nejlepšími držel i v dalších pasážích a definitivně o svém triumfu rozhodl nejrychlejším časem v závěrečném sektoru. Do cíle přijel trochu jinou stopou než jeho soupeři.
Odermatt mu z křesla pro průběžně vedoucího závodníka jen uznale zatleskal. Zabystřan ho připravil o 51. vítězství v kariéře. Třetí skončil Ital Giovanni Franzoni, který na českého lyžaře ztratil 37 setin sekundy.
Druhý český reprezentant Tommy Lochmann dnešní závod nedokončil.
SP ve sjezdovém lyžování ve Val Gardeně (Itálie):
Muži - superobří slalom: 1. Zabystřan (ČR) 1:24,86, 2. Odermatt (Švýc.) -0,22, 3. Franzoni (It.) -0,37, 4. Allegre -0,44, 5. Bailet (oba Fr.) -0,47, 6. Innerhofer (It.) -0,53, ...Lochmann (ČR) nedokončil.
Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 4 z 9 závodů): 1. Odermatt 225, 2. Kriechmayr 209, 3. Haaser (oba Rak.) 146, 4. Möller (Nor.) 125, 5. Zabystřan 123, 6. Franzoni 106.
Průběžné pořadí SP (po 12 z 37 závodů): 1. Odermatt 685, 2. Kristoffersen 302, 3. Haugan (oba Nor.) 281, 4. Kriechmayr 263, 5. Meillard (Švýc.) 258, 6. Schwarz (Rak.) a Vinatzer (It.) oba 251, ...19. Zabystřan 128.