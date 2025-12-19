Marco, vstávej! Zabystřan zabral vítězné křeslo Odermattovi: Sedělo se mi pohodlně
Svět je zase paf ze senzačního úspěchu českého lyžaře v super-G. Podobně jako Ester Ledecká na olympiádě v Pchjongčchangu teď ohromil Jan Zabystřan vítězstvím v závodě Světového poháru ve Val Gardeně. Je vůbec prvním českým mužem, který v alpském lyžování v elitním seriálu zvítězil. O 22 setin sekundy porazil hvězdného Švýcara Marco Odermatta, který mu musel uvolnit vítězné křeslo.
Zdálo se, že Odermatt zase vyhraje. V cíli pod sjezdovkou Saslong čekal s nejrychlejším časem a startovním číslem 8. Jenže pak do trati vletěl Jan Zabystřan s devětadvacítkou. A dopadlo to stejně jako na olympiádě v Koreji, kde Ester Ledecká šokovala s šestadvacítkou.
„Je to krásný den. Poprvé v životě jsem projel cílovou čáru a viděl jsem zelené světlo,“ smál se Zabystřan, který se do křesla pro vedoucího závodníka posadil místo Odermatta a už tam zůstal. „Je to velmi pohodlné křeslo. Vždycky jsem snil o tom, abych byl v top třiceti. Po velmi dobré minulé sezoně jsem si říkal: Snad bych se někdy mohl dostat na stupně jako Ondra Bank, který byl dvakrát třetí. Ještě to přišlo po včerejšku, kdy jsem nepředvedl moc dobrý výsledek. Je to něco krásného…“
Zabystřan se rozjel parádně. Na prvním mezičase vedl o devět setin, na druhém už o třináct.
„Hned od začátku to rozjel perfektně,“ chválil expert České televize Petr Záhrobský.
Zabystřan v horní části trati skvěle četl terénní nerovnosti, vypadal, že má lyže ke sjezdovce přirostlé. Ve střední pasáži na Odermatta ztrácel, ale parádně zvládl poslední skok a závěrečnou pasáž. Let ustál, i když trochu na patkách a vřítil se do všeobecného šoku v cíli.
Zabystřan po deseti letech navázal na Ondřeje Banka, který byl naposledy v roce 2015 třetí v alpské kombinaci v Kitzbühelu. Vítězem závodu Světového poháru je ale Zabystřan z českých mužů první.
Rychlostním disciplínám se přitom věnuje teprve třetí sezonu. V posledních dvou letech mu výrazně pomohla spolupráce s německým týmem, která mu přináší lepší tréninkové možnosti a šanci porovnávat se s elitními jezdci.
„Vítězství věnuju všem sportovcům, kteří do toho tvrdě jdou a nepřestávají věřit. Před dvěma lety jsem tu zažil krásný den, když jsem tu získal své první body ve sjezdu za dvacáté místo. Dál jsem pracoval, lyžoval a teď mám své první vítězství ve Světovém poháru,“ radoval se Zabystřan. „Nemůžu tomu věřit, že někdo z českých lyžařů vyhrál. Hodně mi za polední dva roky pomohl německý tým. Doufám, že budou rádi i oni, a že jim to pomůže k dalším dobrým závodům.“
Zabystřan zažil průlomovou sezonu v minulé zimě, kdy po několika výsledcích v top patnáctce skončil osmý v super-G v Kvitfjellu. Olympijskou sezonu začal dvěma víkendy v Americe a do Val Gardeny se hodně těšil.
„Obecně mi italský sníh sedí. Je podobný jako americký, takový suchý, grippy. Když člověk zabere, lyže jede hned. Mám rád pasáž, kde je hodně skoků. Je to trošku lehký skikros, mám rád tyhle různé nerovnosti. Vždycky říkám, že Dolomity, Val Gardena je můj nejoblíbenější závod. Doufám, že tam padne nějaký dobrý výsledek,“ řekl Zabystřan v podcastu iSport Extra.
Pro české lyžování je to fantastické vítězství, navíc v rozeběhnuté olympijské sezoně.
„Je to po všech stránkách historický okamžik. Jan Zabystřan to zajel skvěle. Do špičky patří nějakou dobu. Dnes se všechno sešlo tak, jak má," chválil Záhrobský.
Ve Val Gardeně končil závodní den neuvěřitelnou scenérii. Zabystřan se objímal s kamarády z německého týmu. Na místě byl i český šéftrenér Jan Fiedler a Tomáš Němec, majitel lyžařské značky Kästle. Všichni si udělali vítěznou fotku a Zabystřana s českou vlajkou vzali na ramena. Doma v Česku měla radost bývalá reprezentantka Klára Křížova, která nedávno v rozhovoru pro iSport předpověděla velké Zabystřanovy možnosti.
„Je to úplně super. Já mám úsměv od ucha k uchu, jsem za něho strašně šťastná,“ řekla Křížová. „Jsem jedině ráda, že se potvrdila moje slova. Je to přesně, co jsem říkala, že může překvapit, v uvozovkách, z nečekaných pozic.“