Zabystřan v cíli nevěděl, co se stalo: Hordy slavících, vyšla desítka? Gratulace od hvězdy

Reakce Jana Zabystřana po senzačním triumfu: Velký den pro české lyžování
Český lyžař Jan Zabystřan oslavuje trimuf ve Val Gardeně se šampaňským
Před vítězným Janem Zabystřan ve Val Gardeně musel smeknout i hvězdný Švýcar Marco Odermatt (vlevo)
Oslava vítězství Jana Zabystřana i s českou vlajkou
Jan Zabystřan s týmem oslavuje vítězství v super-G ve Val Gardeně
Lyžařský svět je paf z úspěchu Jana Zabystřana. Českému sjezdaři musel vítězné křeslo přenechat i hvězdný Švýcar
Jan Zabystřan na posledním skoku v super-G
Vítězné emoce Jana Zabystřana
Martin Hašek
Alpské lyžování
Když přijde šance, člověk ji musí chytnout. Jan Zabystřan v pátečním super-G Světového poháru ve Val Gardeně využil výhodných podmínek, ukázal parádní jízdu a v cíli mu jako první blahopřál samotný Marco Odermatt, švýcarský fenomén současné éry.

Byly to okamžiky, kdy se mu změnil svět. Po čtvrtečním zkráceném sjezdu byl Jan Zabystřan ve Val Gardeně rozpačitý z dvaatřicátého místa, takže když v super-G vpadl do rázem užaslého cílového prostoru, hned nevěděl, co se vlastně stalo.

„Říkal jsem si: Jo, ta jízda nebyla špatná, cítil jsem se dobře. Viděl jsem hordy fanoušků, jak slavily. Desítka by to mohla být…“ líčil Zabystřan.

Závodní rychlost mu stačila, aby se kolem tribun protočil dokola. A pak to spatřil.

„Zelená čísla, něco fakt neskutečného. Poprvé zelená čísla, poprvé leader´s chair. Přijel jsem do cíle, byl tam Marco, který mi gratuloval. Říkal: Nice one! To je úžasný slyšet od nejlepšího závodníka na světě,“ usmíval se Zabystřan.

Val Gardena je známá specifickými podmínkami. Během závodu se mění světlo a trať s postupujícím časem zrychluje. Tentokrát Zabystřanovi pomohl i silnější zadní vítr.

„Gratulace Janovi, ale se svým výkonem jsem taky velmi spokojený. Světlo bylo tak ploché, že jsem toho moc neviděl. Víme, že Val Gardena je jiná, musíte čekat až do posledního kluka,“ líčil Odermatt.

Na druhá místa není moc zvyklý. Z devíti dosavadních závodů sezony vyhrál pětkrát. V průběžném pořadí vede celkově, v obřím slalomu, sjezdu i super-G. A zjevně míří za pátým velkým křišťálovým globem v řadě. Pro Zabystřana je skvělé, že v jeho dosavadním životním závodě porazil právě jeho.

„Je to pro mě strašně krásný den. Díky všem, co v nás věřili,“ uvedl Zabystřan. „Je to velký den pro české lyžování, první vítězství pro Česko. Slyšet českou hymnu bylo strašně krásné a dojemné. Fakt strašně nádhernej den…“

V sobotu se ve Val Gardeně jede na zdejší sjezdovce Saslong klasický sjezd, který bude o kilometr delší než ten čtvrteční, který v programu Světového poháru nahradil závod v Beaver Creek.

„Bude to podobný závod jako dnes. Musíte čekat na vyšší čísla,“ předvídá Odermatt. „Musíte jet fakt dobře. Spodní část bude kvůli ledovému podkladu velmi rychlá. Skoky budou dlouhé. Musíte zůstat koncentrovaní. Jestli chcete vyhrát, musí do sebe všechno zaklapnout. Musíte být rychlý na vrchu i ukázat dobrý skluz.“

