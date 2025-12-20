Předplatné

ONLINE: Ledecká na sjezdu ve Val d´Isere průběžně šestá, skvěle stahovala ztrátu

Ester Ledecká během druhého sjezdu ve Svatém Mořici
Ester Ledecká během druhého sjezdu ve Svatém MořiciZdroj: ČTK
Ester Ledecká během prvního sjezdu sezony
Ester Ledecká neodjela ani druhý sjezd sezony ideálně
Ester Ledecké se nedělní super-G ve Svatém Mořici příliš nepovedlo, na nejlepší ztratila přes jednu sekundu
4
Fotogalerie
iSport.cz
Alpské lyžování
Vstoupit do diskuse (1)

Ester Ledecká se ve Val d´Isere pokouší vylepšit výsledky z úvodu olympijské sezony. V sobotním sjezdu, do kterého nastoupila s číslem sedm, dokázala skvěle stáhnou ztrátu z úvodního úseku, průběžně se drží na šestém místě. Sportovkyně roku 2025 před týdnem obsadila při sjezdech ve Svatém Mořici 22. a 17. místo. Ve Francii skončila česká lyžařka v trénincích pátá a šestá. Závod sledujte od 10:30 ONLINE na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
Sjezd žen, Val d'Isere

Vstoupit do diskuze (1)

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Miláně: Kdy startují Češi?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, výsledky, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů