ONLINE: Ledecká na sjezdu ve Val d´Isere průběžně šestá, skvěle stahovala ztrátu
Ester Ledecká se ve Val d´Isere pokouší vylepšit výsledky z úvodu olympijské sezony. V sobotním sjezdu, do kterého nastoupila s číslem sedm, dokázala skvěle stáhnou ztrátu z úvodního úseku, průběžně se drží na šestém místě. Sportovkyně roku 2025 před týdnem obsadila při sjezdech ve Svatém Mořici 22. a 17. místo. Ve Francii skončila česká lyžařka v trénincích pátá a šestá. Závod sledujte od 10:30 ONLINE na webu iSport.