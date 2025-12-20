Posun Ledecké ve sjezdu, 11 setin od bronzové Vonnové. Ve Val d´Isere byla šestá
S korunou pro Sportovce roku to Ester Ledecké sviští. V sobotním sjezdu Světového poháru ve Val d´Isere předvedla nejlepší výkon sezony a ze šestého místa ztratila 46 setin sekundy na vítěznou Rakušanku Cornelii Hütterovou.
Rozpaky ze Svatého Mořice jsou pryč. Ve Val d´Isere se závodí na sjezdovce se symbolickým jménem O.K. a tak taky vypadají zdejší jízdy Ester Ledecké. Už v tréninku zapsala páté a šesté místo a i v ostrém sjezdu patřila mezi nejlepší.
Ve vyrovnaném závodě drobně ztratila v horní části trati, pak se srovnala a na mezičase těsně před cílovým prostorem měla vůbec největší rychlost, pálila tam v hodnotě 121,75 kilometru.
„Škoda toho vršku, půl vteřina jí bude mrzet. Byly tam drobné chyby. Možná to vypadá, že holky úplně nevidí pod nohy, je tam lehká difuze. Vypadalo to, že Ester rozhodila nějaká vlna,“ hodnotila bývalá reprezentantka Klára Křížová v přímém přenosu České televize.
Ledecká zahájila lyžařskou sezonu před týdnem ve Svatém Mořici na trati, kde se jí historicky příliš nedaří a jako nejlepší výsledek zapsala sedmnácté místo ve sjezdu. Tentokrát ji jen detaily dělily od stupňů vítězů. Na bronzovou Američanku Lindsey Vonnovou ztratila pouhých 11 setin sekundy.
„Myslím, že to byla dobrá jízda. Postupně se krůček po krůčku zlepšuju, mám z toho radost. Určtiě je pořád na čem pracovat, ale cítila jsem se fajn," pochvalovala si Ledecká.
Ve Světovém poháru čeká Ledecká na stupně vítězů téměř rok od lednového sjezdu ve Svatém Antonu. Na únorovém mistrovství světa v Saalbachu-Hinterglemmu získala bronzovou medaili a od té doby nebyla lepší, než tentokrát ve Val d´Isere.
Na sjezdovce O.K. jely rychle její lyže značky Kästle, což dokládá i těsně čtvrté místo další tovární jezdkyně Ilky Štuhecové ze Slovinska.
Ledeckou čeká další závod v nedělním super-G. Ve Val Gardeně se zatím rozjel klasický sjezd na sjezdovce Saslong, kde je ne startu i senzační vítěz pátečního super-G Jan Zabystřan. Závod od 11:45 vysílají ČT sport i Eurosport, Zabystřan má číslo 35.