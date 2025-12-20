Návštěva u Zabyho! Šampiona dojala hymna i prezident. Co očekává od sjezdu?
Cestou na jídlo ho zastavil i viceprezident Mezinárodní lyžařské federace a pogratuloval mu: „Zaby, skvělé! Zasloužíš si to.“ Český lyžař Jan Zabystřan poděkoval, jako už přes den tolikrát… „Akorát na ty zprávy na telefonu odpovídat nestíhám, všem se omlouvám,“ pousmál se aktuálně největší český hrdina. Reportér iSportu ho navštívil přímo v hotelu ve středisku Val Gardena, kde se zapsal do historie. Vyhrál závod světového poháru v super-G!. „V cíli ani neměli vlajku a táty se ptali, jestli je to naše hymna,“ smál se ve videorozhovoru. A co očekává od sobotního sjezdu?
Vzal si lyže do ruky a ve foyer jednoho z hotelů, v němž bydlí německá a norská reprezentace, se ochotně postavil ke stěně a pro iSport shrnul svoje pocity z mimořádně emotivního dne.
„Párkrát byly slzy, hlavně když hrála hymna,“ vykládal 27let sjezdař, jenž předvedl jeden z nejvýraznějších úspěchů v historii českého sportu. Bez přehánění. Jako první muž v historii ovládl závod Světového poháru. To rezonovalo v celé oblasti Sellaronda, což je vyhlášený lyžařský ráj v Itálii.
„Neskutečné, Čech je první! A porazil Odermatta. Neuvěřitelné…“ znělo krátce poté, co dojel, z rádia, které měl puštěné na plné pecky jeden z vlekařů.
„Je to absolutní bomba. Výsledek, o kterém se českému lyžování ani nesnilo. Historický moment,“ vykládal Jan Fiedler, šéftrenér české reprezentace, který při závodech Světového poháru Zabystřana doprovází. A to i přesto, že je sjezdař součástí německé reprezentace. Právě fakt, že má díky ní zajištěný skvělé podmínky i trénink, ho v kariéře posunulo.
Článek pokračuje pod infografikou
Byli to i Němci, kteří s ním v cíli slavili. „Je to neskutečné,“ rozplýval se šampion, jenž měl za sebou také slavnostní večerní ceremoniál ve městě. „Musel jsem ho ale vytrhávat z rukou fanoušků, abych ho vůbec dostal zpátky. Musí se najíst a zregenerovat,“ vykládal Fiedler, který rovněž přijímal celý den gratulace.
Ale pořád to bylo nic proti tomu, co se dělo kolem „Zabyho.“ Reportérovi iSportu ukázal telefon, na němž mu blikaly stovky nepřečtených zpráv. „A to je jenom na WhatsAppu. Na Instagramu jsem to ani ještě neviděl, kolik lidí psalo. Ale všem moc děkuju, vážím si toho!“ vykládal trojnásobný vítěz Zimní univerziády v roce 2023.
Tam už na českou hymnu byli zvyklí. Kdežto ve Val Gardeně si nebyli jistí, jestli je to ta správná. „Přišli za tátou v cíli, pustili mu ji a ptali se, jestli je to ona,“ pousmál se Zabystřan a přidal další vtipnou příhodu.
„Neměli vůbec českou vlajku. Tak ji sehnali od Lochmannů,“ popisoval, že pořadatelé museli zaimprovizovat a vzít si ji od rodiny Tommyho Lochmanna, který závodí za Česko.
„Doufám, že českou hymnu budou pouštět častěji. A že si snad koupí i naší vlajku,“ věří Zabystřan, který prožil den plný emocí. Už jenom to, že v cíli s ním mohli slavit rodiče, pro něj znamenalo strašně moc… „Jim vděčím za všechno,“ vykládal.
Dojalo ho i to, že mu poblahopřál přímo prezident Petr Pavel. „To je neskutečné. Je strašně pěkný, že myslí i na něco jiného než na politiku. Pro mě je úžasný, že nejvyšší člověk v Čechách vám popřeje. Když jsem přijel do cíle, i nejvyšší člověk v lyžování mi pogratuloval. Říkal, že to byla super jízda. Krásný den plný komplimentů,“ rozplýval se sjezdař.
A připomněl šampiona Marco Odermatta. Právě jeho vyšoupnul v cíli z vítězné židle. „Gratuloval mi. Oni jich má padesát, já zatím jenom jedno vítězství, ale i tak jsem moc rád, že je to pro Česko historický okamžik. Nikdy bych si nemyslel, že bych mohl být na stupních jako Ondra Bank, které jsem sledoval. Nevím, možná mi to ještě nedochází. Zatím zůstávám nohama při zemi. Lyžování si musím užívat, pak jezdím rychle,“ říkal Zabystřan.
V sobotu ho čeká další šichta. V 11.45 hodin vyjede ve stejném středisku do sjezdu. S číslem 36. Mělo by být hezky, takže bez mlhy, která ho přibrzdila ve zkráceném sjezdu, v němž byl 32. „Když bude sluníčko, prostě krásná Itálie, tak doufám, že to klapne minimálně do třicítky,“ zůstává při zemi.
Může pomýšlet mnohem výš. Už je ve 27 letech psychicky odolný. „Honza strašně vyzrál oproti minulým rokům. Je to vidět i na tom, jak dává rozhovory. Když mluvil v cíli, vzalo mě to za srdce. Myslím si, že zvládne a pojede s čistou hlavou,“ věří Fiedler.
Sobota může být další jeho den.
Ale už takhle se zapsal do historie. Na jeho páteční jízdu se jen tak nezapomene.