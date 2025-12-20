Ledecká chválí Zabystřana: Nezasloužil si nic, než vyhrát. Vše se sešlo
Po životním pátečním vítězství v super-G lyžař Jan Zabystřan v sobotním sjezdu dojel mimo bodované pozice. Na slavné sjezdovce Saslong ve Val Gardeně ho rozhodila náročná vrchní pasáž a se ztrátou 2,85 metrů za vítězným Švýcarem Franjo von Allmenem. Pořád však oznívají ohlasy na jeho senzační triumf. Chválila ho i Ester Ledecká.
Těžká jízda na 3446 metrech jednoho z nejslavnějších sjezdů Světového poháru Jana Zabystřana řádně prověřila. Na trati ho rozhodil takzvaný Velbloudí skok, v horní části nabral ztrátu. V náročné pasáži Ciaslat ukázal svoji šikovnost a projel ji v druhém nejrychlejším čase. Manko však bylo už příliš veliké.
I tak pojede z Val Gardeny se vzpomínkami na fantastický páteční závod v super-G, kdy se stal prvním českým mužem, který kdy vyhrál závod Světového poháru v alpském lyžování.
„Mně to udělalo obrovskou radost. Byla to úžasná jízda. S touhle jízdou si nezasloužil nic jiného než vyhrát. Vždycky jsem věděla, že je skvělý lyžař,“ chválila ho na dálku Ester Ledecká, uprostřed svého závodního víkendu ve Val ´Isere. „Na začátku sezony měl trošku smůlu na počasí. V Beaver Creek hodně foukalo, když vystartoval, Pokaždé to bylo s počasím trošku na hraně. Ted se sešlo úplně všechno. On to skvěle zvládnul.“
Oba elitní čeští lyžaři jsou dlouhodobí kamarádi. Vyrůstali spolu a před necelými pěti lety se jim oběma dařilo na světovém šampionátu v Cortině d´Ampezzo, kde Ledecká obtesávala stupně vítězů a Zabystřan zajel dvacáté místo v super-G a deváté v alpské kombinaci.
„Byla jsem šťastná kvůli jeho mamince, která tam byla, kterou dobře znám. Se Zabym jsme vyrůstali na kopcích od předžáků. I Zabyho dobře znám, o to větší to pro nás byla radost,“ líčila Ledecká. „Gratuluju celému jeho týmu. Odvedli skvělou práci. Gratuluju taky německému týmu. Jak je vidět, tak od té doby, co je Zaby s nimi, jde jenom nahoru a je to takhle dobře.“