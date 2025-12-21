Úspěšný francouzský víkend Ledecké, dvakrát v TOP 10! A teď zpátky na prkno...
Po rozpačitém úvodním víkendu ve Svatém Mořici se Ester Ledecká ve Val d´Isere na lyžích vrátila do špičky. Ve dvou závodech Světového poháru byla v TOP 10, v sobotu ve sjezdu šestá, v nedělním super-G se podělila o deváté místo s Francouzkou Miradoliovou. Program SP v alpském lyžování >>>
Na startu super-G musela Ledecká čekat o něco déle kvůli vichru, který těsně před její jízdou panoval na trati. Na sjezdovce O.K. se pak musela s vichrem potýkat. Předvedla ale kvalitní výkon a skončila se ztrátou 94 setin na vítěznou Italku Sofii Goggiavou na hraně nejlepší desítky.
„Byl to skvělý závod. Myslím si, že jsem měla trošku smůlu na protivítr. Jízda byla dobrá. Jsem ráda, že jsem zpátky v desítce, že se hlavně v desítce držím už pár let. Mám z těchto dvou závodů radost,“ hodnotila Ledecká.
Ve Val d´Isere dovršila už čtyřicítku závodů, v níž se vešla do top ten. V sobotním sjezdu byla špičce ještě blíž. Z šestého místa ztratila jen 11 setin sekundy na bronzovou Lindsey Vonnovou.
„Myslím, že to byla dobrá jízda. Postupně se krůček po krůčku zlepšuju, mám z toho radost. Určitě je pořád na čem pracovat, ale cítila jsem se fajn,“ pochvalovala si Ledecká.
Další možnosti Ledecké
Lyže Altenmarkt
10. ledna: sjezd
11. ledna: super-G
Snowboard Scuol
10. ledna: paralelní obří slalom
Proti úvodnímu sezonu se ve Svatém Mořici, kde jí sjezdovka Corviglia tradičně příliš nesedí, výrazně zlepšila. Teď ji čeká rozhodování o dalším programu. Začátkem ledna může volit mezi rychlostním lyžařským víkendem v Altenmarktu, nebo závodem na prkně v paralelním obřím slalomu ve Scuolu.
STR musí program pečlivě vážit. Pro start únorové olympiády si vybrala závod na snowboardu. Ve Světovém poháru na prkně však kvůli lyžím zatím přišla o všech pět dosavadních závodů. A praxe na snowboardu by se jí hodila. Zpátky na lyže pak ještě do konce ledna může v Tarvisiu a Crans Montaně.
„Teď se budeme zase chystat na snowboard, pár dní budeme na snowboardu. Potom se uvidí, jestli se pojede Altenmarkt, nebo Scuol,“ uvedla Ledecká. „Zatím to vypadá na Altenmarkt, nicméně teď budu trénovat na snowboardu.“
SP ve sjezdovém lyžování ve Val d´Isere (Francie):
Ženy - super-G: 1. Goggiaová (It.) 1:20,24, 2. Robinsonová (N. Zél.) -0,15, 3. Vonnová (USA) -0,36, 4. Curtoniová (It.) -0,73, 5. Ceruttiová (Fr.) -0,82, 6. Hütterová (Rak.) -0,84, ...9. Ledecká (ČR) -0,94.
Průběžné pořadí super-G (po 2 z 8 závodů): 1. Robinsonová 180, 2. Goggiaová 160, 3. Vonnová 110, 4. Miradoliová (Fr.) 109, 5. Curtoniová (It.) 90, 6. Hütterová (Rak.) 69, ...11. Ledecká 44.
Průběžné pořadí SP (po 13 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 558, 2. Robinsonová 484, 3. Goggiaová 372, 4. Aicherová (Něm.) 369, 5. Vonnová 350, 6. Rastová (Švýc.) 343, ...28. Ledecká 107.