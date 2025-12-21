Úspěšný francouzský víkend Ledecké, dvakrát v TOP 10! V super-G dojela devátá
Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká se v superobřím slalomu Světového poháru ve Val d'Isere dělila o 9. místo. Po šesté příčce ze sobotního sjezdu se podruhé v této sezoně dostala do nejlepší desítky. Vyhrála italská lyžařka Sofia Goggiaová, na kterou Ledecká ztratila 94 setin sekundy. Program SP v alpském lyžování >>>
Nejlepší česká sportovkyně letošního roku Ledecká na sjezdovce, kde v roce 2020 slavila vítězství, ztratila zejména ve třetím a čtvrtém z pěti sektorů. V krátké závěrečné pasáži před cílem měla naopak druhý nejrychlejší čas. Se startovním číslem devět se zařadila na průběžné páté místo. Pak ji ještě čtyři závodnice předjely a domácí Francouzka Romane Miradoliová byla navlas stejně rychlá. Od páté příčky dělilo Ledeckou dvanáct setin, na stupně vítězů ztratila 58 setin.
Nejrychlejší jízdu dne předvedla Goggiaová. Se startovním číslem šest se dostala jednoznačně do čela, a i když v cílovém prostoru byla ze svého výkonu spíše rozpačitá, nikdo ji z křesla pro vedoucí závodnici nesesadil.
Nejvíce se jí přiblížila vítězka super-G ze Svatého Mořice Alice Robinsonová z Nového Zélandu, která ztratila 15 setin. Pro třetí místo si dojela americká veteránka Lindsey Vonnová, za Goggiaovou zaostala o 36 setin a potvrdila skvělou formu v úvodu olympijské sezony.
Goggiaová mohla slavit 27. vítězství v závodě SP, osmé v superobřím slalomu. Vedoucí ženou disciplíny zůstává Robinsonová, Ledecká se posunula na 11. místo.
Specialistky na rychlostní disciplíny nyní budou mít ve Světovém poháru pauzu. Další sjezd a superobří slalom jsou naplánované na 10. a 11. ledna do rakouského Zauchensee.